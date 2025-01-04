Відома українська співачка стала жертвою шахраїв: "Намагаються вкрасти машину"

Українська співачка Оля Цибульська втрапила у шахрайську схему.

Зірка у своєму фотоблогу розповіла про випадок, який трапився з її авто. Зокрема, невідомі заблокували кермо машини Олі й вичікували, поки вона піде з транспорту, щоб викрасти його.

"Мою машину просто зараз намагаються вкрасти. Розказую схему злодіїв. Я приходжу заводжу авто, а воно не заводиться. Спочатку подумала, що сіла батарейка, а потім зателефонувала у сервіс. Мені пояснили, що таким чином зараз крадуть автівки. Злодії блокують кермо, щоб ти не міг нікуди поїхати. Ти пробуєш відкривати машину ключем, вони зчитують код, за яким машина відкривається. І поки ти шукаєш ту батарейку, вони тихенько підходять і їдуть геть", - приголомшила Цибульська.

Оля Цибульська / Фото: instagram.com/cybulskaya

Оля Цибульська / Фото: instagram.com/cybulskaya

На щастя, все минуло завдяки порадам професіоналів. Тож співачка не виходила з машини до того моменту, поки не приїхав її батько на допомогу. Водночас виконавиця зізналася, що таке з нею трапляється вже вдруге. Тож вона закликала злодіїв бути обачними, бо цього разу вона точно надасть справі розголосу.

"Тому я сиджу чекаю батька, щоб ми могли забрати авто. А найбільше шокує те, що декілька років у мене вже сперли машину й поліція її повернула. Не розумію, як у такий час у злодіїв підіймається рука. Тільки спробуйте – я вас знайду і вдруге. І зроблю це публічно цього разу. Тільки спробуйте", - наголосила артистка.

Оля Цибульська / Фото: instagram.com/cybulskaya

Нагадаємо, нещодавно Оля Цибульська відповіла на закиди про розлучення з чоловіком. Співачка пояснила, де зараз її обранець.

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