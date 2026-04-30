Відома українська співачка у білизні показала фігуру після схуднення на 33 кг і назвала свою помилку

Valeriya Force / © instagram.com/valeriya.force

Ексучасниця нацвідбору на «Євробачення-2026», співачка Valeriya Force розсекретила секрет кардинального схуднення.

Виконавиця нещодавно схудла на 33. Нині її вага трохи перевищує 50 кг, а результат вона не боїться демонструвати. Зокрема, показала фігуру в білизні без фільтрів. Раніше зірка ділилася, що такого блискучого результату досягла завдяки внутрішній мотивації й зокрема цькуванню з боку інших. Та цього разу Valeriya Force в Instagram розповіла детальніше про непростий шлях до фігури мрії.

Valeriya Force / © instagram.com/valeriya.force

За словами співачки, спершу вона припускалася поширеної помилки — вважала деякі продукти «здоровими», хоча вони лише заважали процесу. Зокрема, йдеться про соки та солодкі сніданки, які провокують різкі стрибки цукру в крові.

«Я вам чесно скажу, я сама колись думала, що роблю все правильно. Наприклад, вівсянка зранку, фрешик… Ну і що, має ж працювати, правильно? Ні. Я просто роками сама собі підіймала цукор і не розуміла, чому постійно хочу їсти. Ти випиваєш стакан соку і думаєш, що це щось легке і корисне, а по факту — це просто цукор, який залетів у кров максимально швидко. Там немає клітковини, нічого не стримує це всмоктування і організм реагує так само як на солодке», — пояснила зірка.

Згодом артистка переглянула свій раціон, відмовилася від соків і почала більше контролювати харчування. Саме це, за її словами, стало ключем до ефективного схуднення та кращого самопочуття.

