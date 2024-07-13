Відома українська співачка у сльозах вийшла на зв'язок і спантеличила фанів: "Все спустошує"

Українська співачка MamaRika, справжнє ім'я якої Анастасія Кочетова, поскаржилася на свій емоційний стан.

Так, у своєму фотоблогу виконавиця несподівано опублікувала фото, де постає заплаканою у себе вдома. MamaRika не стала вдаватися в подробиці, що спричинило такі емоції, але зазначила, що все в житті пішло шкереберть. Зокрема, до такого розпачу її призвели довколишні негативні події. За словами співачки, зараз вона почувається знесиленою. Тож, поки вирішила перевести дух наодинці й усе пояснити стурбованим фанам згодом.

MamaRika / Фото: instagram.com/mamarika_official

"Мене вчора зірвало. Нічого кардинального – просто низка ху**вих подій! Все навколо спустошує і забирає останні сили. Зберуся трохи і вийду до вас. Б*я, як все заї**ло!", - написала у відчаї зірка.

Нагадаємо, у квітні цього року 35-річна співачка MamaRika несподівано заявила про серйозну кризу у шлюбі з чоловіком, шоуменом Сергієм Середою. Ба більше, подружжя перебувало на межі розлучення й зверталося до сімейних психологів. І раніше зірки розповідали, чи вдалося їм здолати труднощі у стосунках.

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