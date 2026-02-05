Відома українська співачка вперше повністю показала 9-місячну донечку й розкрила її ім’я

Інесса Грицаєнко з донькою / © instagram.com/ineyaa.official

Фіналістка проєкту «Голос країни-12» та колишня солістка гурту SESTRA Інесса Грицаєнко, яка нині взяла псевдонім INEYA, припинила приховувати обличчя донечки.

У фотоблогу співачка вперше опублікувала зворушливу добірку кадрів із маленькою дівчинкою, якій зараз вже дев’ять місяців. Серед них — як зовсім перші миті після народження первістки, так і теплі домашні моменти з її дорослішанням. Водночас INEYA вперше публічно розкрила ім’я доньки — дівчинку назвали Еммою.

До слова, рідкісними світлинами співачка поділилася з особливої нагоди. Так, артистка написала пісню-присвяту «Доня». У куплетах INEYA оспівує власні переживання материнства, щирі емоції після появи крихітки та любов у її найчистішому прояві.

«Я написала її, коли моїй донечці Еммі було лише два місяці. Тоді весь світ звузився до її дихання, маленьких долонь і безсонних ночей поруч. У кожному рядку — обіцянка бути поруч завжди. Це моя колискова, моя молитва, мій голос любові до тебе, Еммо!» — зворушила зіркова мама.

До слова, Інесса Грицаєнко народила 31 березня минулого року. Артистка не приховувала щастя та ділилася знімками з новонародженою Еммою, але тривалий час не показувала її обличчя. Так само зірка приховує свого чоловіка та досі не публікує в Мережі фото з ним.

