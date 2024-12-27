Відома українська співачка вагітна первістком і показала фото з округлим животиком

Фіналістка проєкту "Голос країни-12" та солістка гурту SESTRA Інесса Грицаєнко, яка нещодавно вийшла заміж, повідомила про вагітність.

Так, виконавиця з чоловіком очікує на народження первістка. Радісну звістку Інесса повідомила в інтерв'ю insider.ua. Артистка каже, що поповнення у родині вона планувала давно, тож побачити позитивний тест на вагітність для них з коханим було неймовірним щастям. Також для глянцю Грицаєнко з помітно округлим животиком попозувала зі своєю колегою із гурту SESTRA.

"Про вагітність я почала підозрювати, коли не могла налюбуватися собою в дзеркалі. Я відчувала себе повною сил і енергії! Ми планували поповнення в сімʼї, тому коли побачили дві смужки на тесті – плакала від щастя і дякувала Богу і дитинці за те, що обрала саме нас своїми батьками", - поділилася Інесса.

Інесса Грицаєнко вагітна / Фото: Insider

Зірка ділиться, що перші два триместри вагітності були нелегкими, але завдяки підтримці чоловіка все минуло добре. Тож зараз поступово готується до нового статусу, але водночас не планує кидати кар'єру співачки.

"Цей період ділиться для мене на два етапи: найважче і найпрекрасніше. Складним був звісно перший триместр, бо в мене був сильний токсикоз. Було складно бути життєздатною, працювати в кадрі. Мені здається, що вагітність – це випробовування також і для чоловіка, бо без нього в цьому періоді просто неможливо! І я вдячна своєму чоловікові, що він максимально мене підтримував і піклувався про нас. Найпрекрасніше, звісно, вже з другого триместру: ти вперше чуєш рухи своєї дитинки, її потреби. Це до сліз", - розчулила співачка.

Інесса Грицаєнко вагітна / Фото: Insider

Ба більше, гурт SESTRA також повідомив про кардинальні зміни. Їхня творча діяльність закінчується. Проте після розпаду Інесса та її колега Аліна продовжують дружбу та будуть розвивати сольні кар'єри: "У всього є свій початок і у всього є свій кінець, все циклічно. За два роки ми створили 25 пісень, в кожну з яких вклали свою душу, поділились найщирішими почуттями і переживанням. Наші ролі у житті змінилися і тепер кожна має свою історію".

Нагадаємо, нещодавно співак Дмитро Монатік повідомив про народження третього сина й уперше показав його.

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