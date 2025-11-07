Відома українська співачка віддала 11-річного сина до відомого футбольного клубу й розкрила деталі

Альона Омаргалієва з сином / © instagram.com/omargalieva.alena

Українська співачка Альона Омаргалієва висловилася про незвичні досягнення сина Тимура, якого виховує спільно з чоловіком-військовим Тамерланом.

Зірка зізналася, що 11-річний юнак захоплюється футболом. Тож вже тривалий час він і сам є частиною футбольної команди. Альона говорить, що Тимур грає від імені популярного футбольного клубу «Локомотив».

При цьому можливість приїжджати на тренування сина у співачки випадає рідко. Тим не менш, вона зізнаєтеся, що щоразу у своєму щільному графіку намагається знайти час, аби побути поруч з хлопчиком. Зокрема, вдома у перерві між змаганнями юного футболіста зіркова мама полюбляє з ним співати.

Альона Омаргалієва з чоловіком і сином / © instagram.com/omargalieva.alena

«Тимур займається футболом. Грає в команді „Локомотив“. І коли у мене є час, я звичайно приїжджаю до нього на ігри та підтримую. І разом співаємо вдома інколи. Його улюблена пісня „Покохай“», — поділилася Альона в коментарі «ЖВЛ представляє».

