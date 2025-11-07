ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
65
Час на прочитання
1 хв

Відома українська співачка віддала 11-річного сина до відомого футбольного клубу й розкрила деталі

Альона Омаргалієва зізналася, як часто вдається підтримувати Тимура на трибунах.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Альона Омаргалієва з сином

Альона Омаргалієва з сином / © instagram.com/omargalieva.alena

Українська співачка Альона Омаргалієва висловилася про незвичні досягнення сина Тимура, якого виховує спільно з чоловіком-військовим Тамерланом.

Зірка зізналася, що 11-річний юнак захоплюється футболом. Тож вже тривалий час він і сам є частиною футбольної команди. Альона говорить, що Тимур грає від імені популярного футбольного клубу «Локомотив».

При цьому можливість приїжджати на тренування сина у співачки випадає рідко. Тим не менш, вона зізнаєтеся, що щоразу у своєму щільному графіку намагається знайти час, аби побути поруч з хлопчиком. Зокрема, вдома у перерві між змаганнями юного футболіста зіркова мама полюбляє з ним співати.

Альона Омаргалієва з чоловіком і сином / © instagram.com/omargalieva.alena

Альона Омаргалієва з чоловіком і сином / © instagram.com/omargalieva.alena

«Тимур займається футболом. Грає в команді „Локомотив“. І коли у мене є час, я звичайно приїжджаю до нього на ігри та підтримую. І разом співаємо вдома інколи. Його улюблена пісня „Покохай“», — поділилася Альона в коментарі «ЖВЛ представляє».

Нагадаємо, нещодавно дружина шоумена Тімура Мірошниченка Інна розповіла про перші заробітки їхніх неповнолітніх дітей і як вони розпоряджаються заробленими гонорарами.

Дата публікації
Кількість переглядів
65
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie