- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 65
- Час на прочитання
- 1 хв
Відома українська співачка віддала 11-річного сина до відомого футбольного клубу й розкрила деталі
Альона Омаргалієва зізналася, як часто вдається підтримувати Тимура на трибунах.
Українська співачка Альона Омаргалієва висловилася про незвичні досягнення сина Тимура, якого виховує спільно з чоловіком-військовим Тамерланом.
Зірка зізналася, що 11-річний юнак захоплюється футболом. Тож вже тривалий час він і сам є частиною футбольної команди. Альона говорить, що Тимур грає від імені популярного футбольного клубу «Локомотив».
При цьому можливість приїжджати на тренування сина у співачки випадає рідко. Тим не менш, вона зізнаєтеся, що щоразу у своєму щільному графіку намагається знайти час, аби побути поруч з хлопчиком. Зокрема, вдома у перерві між змаганнями юного футболіста зіркова мама полюбляє з ним співати.
«Тимур займається футболом. Грає в команді „Локомотив“. І коли у мене є час, я звичайно приїжджаю до нього на ігри та підтримую. І разом співаємо вдома інколи. Його улюблена пісня „Покохай“», — поділилася Альона в коментарі «ЖВЛ представляє».
