Відома українська співачка відмовилася від участі в нацвідборі на "Євробачення" і пояснила чому

Популярна українська блогерка та співачка Даша Майорова відмовилася від участі в Національному відборі на міжнародний пісенний конкурс "Євробачення".

Виконавиця вже протягом трьох років розвиває музичну кар'єру. Талант дівчини запримітила співачка Джамала. Коли вони зустрілися на одному зі світських заходів, то Джа, яка цьогоріч стала продюсеркою нацвідбору, запропонувала Майоровій спробувати свої сили в конкурсі.

"Ми колись бачилися з Джамалою, не знаю, пам'ятає вона це чи ні. Вона каже: "Ой, прикольно, якщо ти б прийшла на нацвідбір", - пригадала Даша на YouTube-каналі "Nabari".

Виконавиця пояснила свою відмову тим, що як і нацвідбір, так і саме "Євробачення" – це не зовсім її естетика. Окрім того, артистка не хоче потім асоціюватися лише з міжнародним пісенним конкурсом.

"Мені здається, це не моя естетика трішки. Мені здається, що люди, які, не в образу нікому, постійно беруть участь у нацвідборах і самому "Євробаченні", вони потім дуже сильно з цим асоціюються і ніби трохи не відходять від цього. Вони потім йдуть постійно туди, щоб їм виграти, щоб їм комусь щось довести", - пояснила артистка.

