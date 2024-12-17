Відома українська співачка відреагувала на чутки про розлучення після 11 років шлюбу

Українська співачка Альона Омаргалієва висловилася про стосунки з чоловіком, співаком і військовослужбовцем Тамерланом під час війни.

Виконавиця ділиться, що часто стикається з чутками про розпад їхнього шлюбу. Як зізнається Альона, насправді все не так. Хоча й дійсно, в її стосунках з обранцем, який служить у ЗСУ, відбуваються зміни, проте вони всіляко намагаються підтримувати іскру і за можливості завжди проводять час разом з їхнім 10-річним сином.

За словами виконавиці, вони доволі рідко бачаться. Але все ж у періоди розлуки кожен присвячує себе своїй справі. Зокрема, артистка розвиває свою співочу кар’єру, а Тамерлан несе службу.

Тамерлан, Альона Омаргалієва та їхній син / Фото: instagram.com/omargalieva.alena

"Ми бачимося, коли він може. Але, звісно, наші шляхи трохи розійшлися, тому що я зайнята зараз. Люди багато запитують про наші романтичні стосунки. Вони є, кохання є. Тамерлан завжди намагається бути поруч, щоб я, не дай Боже, не забула про нього, а він – про мене", – розповіла Омаргалієва в коментарі "Ближче до зірок".

Нагадаємо, нещодавно співачка Руслана розповіла про серйозну кризу у шлюбі та як ледь не розлучилася з обранцем.

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