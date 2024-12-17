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Відома українська співачка відреагувала на чутки про розлучення після 11 років шлюбу

Відома українська співачка відреагувала на чутки про розлучення після 11 років шлюбу

Тамерлан та Альона Омаргалієва

Альона Омаргалієва розставила всі крапки над "і".

Українська співачка Альона Омаргалієва висловилася про стосунки з чоловіком, співаком і військовослужбовцем Тамерланом під час війни.

Виконавиця ділиться, що часто стикається з чутками про розпад їхнього шлюбу. Як зізнається Альона, насправді все не так. Хоча й дійсно, в її стосунках з обранцем, який служить у ЗСУ, відбуваються зміни, проте вони всіляко намагаються підтримувати іскру і за можливості завжди проводять час разом з їхнім 10-річним сином.

За словами виконавиці, вони доволі рідко бачаться. Але все ж у періоди розлуки кожен присвячує себе своїй справі. Зокрема, артистка розвиває свою співочу кар’єру, а Тамерлан несе службу.

Тамерлан, Альона Омаргалієва та їхній син / © instagram.com/omargalieva.alena
Тамерлан, Альона Омаргалієва та їхній син / Фото: instagram.com/omargalieva.alena

"Ми бачимося, коли він може. Але, звісно, наші шляхи трохи розійшлися, тому що я зайнята зараз. Люди багато запитують про наші романтичні стосунки. Вони є, кохання є. Тамерлан завжди намагається бути поруч, щоб я, не дай Боже, не забула про нього, а він – про мене", – розповіла Омаргалієва в коментарі "Ближче до зірок".

Нагадаємо, нещодавно співачка Руслана розповіла про серйозну кризу у шлюбі та як ледь не розлучилася з обранцем.

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