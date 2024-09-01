Відома українська співачка відреагувала на чутки про вагітність і в купальнику показала свій животик

Українська співачка Lida Lee, справжнє ім'я якої Лідія Скорубська, відреагувала на чутки про вагітність.

Так, днями в Мережі поширилися плітки, що виконавиця нібито чекає на народження первістка. Приводом для цього став знімок з одного з виступів артистки. На фото в Lida Lee виднівся зовсім трішки округлий животик, однак це не завадило приписати їй вагітність.

Співачка мовчати не стала та відреагувала на чутки. Знаменитість показалася в чорному купальнику, в якому продемонструвала свій плаский животик. Lida Lee наголосила, що на його розмір впливають багато факторів: ракурс, фізіологія, випита склянка води та багато чого іншого. Тож, як наголосила співачка, вона не вагітна.

Співачка Lida Lee вперше прокоментувала чутки про свою вагітність

"Любі, ми всі різні. І дуже часто суспільство бачить те, що воно хоче бачити. Надто худа — тоді треба більше їсти. Ой, в тебе такі щічки круглі стали, пора на дієту! А що з животиком? Такий круглий, точно вагітна…Але це все дурня! Бо у людей бувають різні періоди в житті, різна фізіологія, а ще й уявіть собі, багато чого залежить від ракурсу. Тому любіть себе в будь-якій формі. І пам'ятайте, ви — красиві завжди, а інші нехай дивляться за собою", - відрізала співачка.

А от дружина ведучого Володимира Остапчука наразі дійсно чекає на народження первістка. Нещодавно обраниця шоумена посвітила помітно округлим животиком і здивувала, скільки кіло набрала за шість місяців вагітності.

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