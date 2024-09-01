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Відома українська співачка відреагувала на чутки про вагітність і в купальнику показала свій животик

Відома українська співачка відреагувала на чутки про вагітність і в купальнику показала свій животик

Lida Lee / Фото: instagram.com/lidalee_official

Артистка відповіла, чи дійсно чекає на народження первістка.

Українська співачка Lida Lee, справжнє ім'я якої Лідія Скорубська, відреагувала на чутки про вагітність.

Так, днями в Мережі поширилися плітки, що виконавиця нібито чекає на народження первістка. Приводом для цього став знімок з одного з виступів артистки. На фото в Lida Lee виднівся зовсім трішки округлий животик, однак це не завадило приписати їй вагітність.

Співачка мовчати не стала та відреагувала на чутки. Знаменитість показалася в чорному купальнику, в якому продемонструвала свій плаский животик. Lida Lee наголосила, що на його розмір впливають багато факторів: ракурс, фізіологія, випита склянка води та багато чого іншого. Тож, як наголосила співачка, вона не вагітна.

Співачка Lida Lee вперше прокоментувала чутки про свою вагітність

Співачка Lida Lee вперше прокоментувала чутки про свою вагітність

"Любі, ми всі різні. І дуже часто суспільство бачить те, що воно хоче бачити. Надто худа — тоді треба більше їсти. Ой, в тебе такі щічки круглі стали, пора на дієту! А що з животиком? Такий круглий, точно вагітна…Але це все дурня! Бо у людей бувають різні періоди в житті, різна фізіологія, а ще й уявіть собі, багато чого залежить від ракурсу. Тому любіть себе в будь-якій формі. І пам'ятайте, ви — красиві завжди, а інші нехай дивляться за собою", - відрізала співачка.

А от дружина ведучого Володимира Остапчука наразі дійсно чекає на народження первістка. Нещодавно обраниця шоумена посвітила помітно округлим животиком і здивувала, скільки кіло набрала за шість місяців вагітності.

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