Відома українська співачка відверто розповіла про кризи у шлюбі з чоловіком і про серйозні сварки

Українська співачка Альона Омаргалієва відверто розповіла про кризу у стосунках із чоловіком, виконавцем Тамерланом, та про серйозні сварки.

Артистка зізналась, що їм з коханим довелося пережити непростий період в їхньому шлюбі. Раніше подружжя неабияк сварилося. Зокрема, пара разом працювала та постійно перебувала одне з одним. Омаргалієвій це давалося тяжко, адже їй іноді хотілося провести час наодинці з собою. На цьому тлі у подружжя виникали серйозні сварки. Як говорить співачка, "вдома був ураган". У такі моменти артистка їздила до батьків та відпочивала там від чоловіка.

Тамерлан та Альона Омаргалієва / Фото: instagram.com/tamerlan_alena

"Тамерлан завжди тримав мене біля себе. Я людина, якій потрібно іноді побути самій, мені самій із собою комфортно. Я втомлювалася. Бувало таке, що накопичується, мене чоловік не чує. Це був ураган вдома, були сварки, звичайно. Коли ви постійно бачите одне одного, все трішки замилюється, і ви просто дратуєте одне одного. Таке буває, це нормально. Я розуміла, куди я можу поїхати, щоб трішки відпочити від чоловіка, це я їздила до батьків", - розповіла виконавиця у подкасті Діани Глостер.

Серйозне випробування парі довелося пройти під час повномасштабної війни. Артистка на початку російського вторгнення разом із сином вирушила до Польщі, а Тамерлан залишився в Україні та вступив до лав ТрО. Омаргалієва зізналась, що тоді не розуміла, настільки чоловік потребував підтримки. Також відстань негативно впливала на подружжя. Врешті, співачка повернулася до України. Вони з чоловіком все проговорили та зрозуміли, настільки цінують та кохають одне одного.

Тамерлан та Альона Омаргалієва

"Розлучаються ті, в кого вже просто немає кохання, їм немає за що хапатись. У нас із Тамерланом теж були якісь образи. Ми цей етап пройшли. Я знаю, що в мене до нього почуття, що це кохання. Так, можуть бути різні періоди, багато сварок. Слава Богу, якихось жорстких моментів, щоб ми розходились, а потім сходилися – такого не було. Ані він цього не хоче, ані я. Я ціную теж, що між нами є, ці стосунки і тримаюся за них. Я знаю, що Тамерлан багато зробив кроків для того, щоб у нас ці стосунки збереглися", - додала Омаргалієва.

Нагадаємо, нещодавно акторка Анастасія Карпенко розповіла про кризу у стосунках із чоловіком. Артистка також зізналась, як вони з нею боролися.

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