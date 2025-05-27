Відома українська співачка відверто розповіла про свою невиліковну хворобу і як це впливає на життя

SWOIIA / © instagram.com/swoiia

Реклама

Відома українська співачка SWOIIA, в якої раніше був псевдонім Ассоль, відверто розповіла про свою невиліковну хворобу.

У виконавиці діагностували цукровий діабет другого типу. Артистка у програмі "Здоровий вибір", яка транслюється на телеканалі "Дім", поділилася, що це сталося три роки тому, коли їй було 27 років. Співачка говорить, що в неї завжди був низький рівень цукру. Однак лікарі з'ясували, що це пов'язано саме з діабетом.

"У мене завжди був дуже низький рівень цукру. Якось у мене виникла проблема з жіночим здоров'ям, і важко було встановити, що це пов'язано з інсулінорезистентністю. А, як виявилось потім, це вже діабет", — говорить артистка.

Реклама

SWOIIA / © instagram.com/swoiia

Врешті, SWOIIA прописали лікування. Відтепер виконавиця ретельно стежить за своїм раціоном. Зокрема, артистка обов'язково щонайменше тричі на день їсть, аби рівень цукру був стабільним.

"Раніше я дуже багато тренувалася і мало їла, від того коливання цукру та інсуліну були не в нормі. Тобто, коли в тебе діабет, хоча б три рази на день треба їсти для того, щоб був стабільний рівень інсуліну і не було стрибків", — розповіла співачка.

Артистка зізнається, що іноді дозволяє собі з'їсти щось солодке, але в невеликій кількості. Також SWOIIA обмежує споживання виробів із борошна, смаженої і жирної їжі. Щоранку співачка міряє показник цукру у крові. І, як виявляється, на нього впливає не лише їжа.

SWOIIA / © instagram.com/swoiia

"Зараз у мене на глюкометрі стабільний показник. Це може бути позначка 6 або 7, залежить від того, що я поїла на ніч. Нервувала я чи ні, чи не забула прийняти три таблетки або ж прийняла тільки одну. Крім того, допомагає стабілізувати цукор фізична активність, зокрема, біг. Біг знижує кортизол, від якого напряму залежить й інсулін. Також я, наприклад, вживаю на ніч магній. Він балансує нервову систему і впливає на рівень кортизолу в крові", — додала артистка.

Реклама

Нагадаємо, раніше співачка Наталія Валевська розповіла про свою невиліковну хворобу. Також артистка зізналась, як перенесла операцію, щоб мати змогу завагітніти.