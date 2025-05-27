ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
2284
Час на прочитання
2 хв

Відома українська співачка відверто розповіла про свою невиліковну хворобу і як це впливає на життя

Артистка SWOIIA зізналась, як три роки тому їй діагностували невиліковне захворювання. Співачка поділилася, як через це змінила свій спосіб життя.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
SWOIIA

SWOIIA / © instagram.com/swoiia

Відома українська співачка SWOIIA, в якої раніше був псевдонім Ассоль, відверто розповіла про свою невиліковну хворобу.

У виконавиці діагностували цукровий діабет другого типу. Артистка у програмі "Здоровий вибір", яка транслюється на телеканалі "Дім", поділилася, що це сталося три роки тому, коли їй було 27 років. Співачка говорить, що в неї завжди був низький рівень цукру. Однак лікарі з'ясували, що це пов'язано саме з діабетом.

"У мене завжди був дуже низький рівень цукру. Якось у мене виникла проблема з жіночим здоров'ям, і важко було встановити, що це пов'язано з інсулінорезистентністю. А, як виявилось потім, це вже діабет", — говорить артистка.

SWOIIA / © instagram.com/swoiia

SWOIIA / © instagram.com/swoiia

Врешті, SWOIIA прописали лікування. Відтепер виконавиця ретельно стежить за своїм раціоном. Зокрема, артистка обов'язково щонайменше тричі на день їсть, аби рівень цукру був стабільним.

"Раніше я дуже багато тренувалася і мало їла, від того коливання цукру та інсуліну були не в нормі. Тобто, коли в тебе діабет, хоча б три рази на день треба їсти для того, щоб був стабільний рівень інсуліну і не було стрибків", — розповіла співачка.

Артистка зізнається, що іноді дозволяє собі з'їсти щось солодке, але в невеликій кількості. Також SWOIIA обмежує споживання виробів із борошна, смаженої і жирної їжі. Щоранку співачка міряє показник цукру у крові. І, як виявляється, на нього впливає не лише їжа.

SWOIIA / © instagram.com/swoiia

SWOIIA / © instagram.com/swoiia

"Зараз у мене на глюкометрі стабільний показник. Це може бути позначка 6 або 7, залежить від того, що я поїла на ніч. Нервувала я чи ні, чи не забула прийняти три таблетки або ж прийняла тільки одну. Крім того, допомагає стабілізувати цукор фізична активність, зокрема, біг. Біг знижує кортизол, від якого напряму залежить й інсулін. Також я, наприклад, вживаю на ніч магній. Він балансує нервову систему і впливає на рівень кортизолу в крові", — додала артистка.

Нагадаємо, раніше співачка Наталія Валевська розповіла про свою невиліковну хворобу. Також артистка зізналась, як перенесла операцію, щоб мати змогу завагітніти.

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
2284
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie