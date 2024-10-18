Відома українська співачка відверто розповіла про свої невдалі стосунки: "Не було майбутнього"

Учасниця дуету KUGATESSA, співачка та модель Саша Кугат відверто розповіла про невдалі стосунки.

Артистка поділилася, як зустріла чоловіка, з яким відчувала, що не має майбутнього. Утім, Кугат все ж таки піддалася почуттям, які миттєво спалахнули та яким вона не могла опиратися. Ця історія кохання не закінчилася гепі-ендом, утім надихнула вокалістку на творчість.

Зокрема, артистка створила пісню "Шипи Троянди". До слова, чоловік за час стосунків жодного разу не подарував співачці квітів, окрім першого побачення. Тож, Саша Кугат заспівала про це, а також створила кліп. Таким чином виконавиця закрила свій гештальт по трояндах.

"Якось я зустріла людину, з якою, очевидно, у мене не було майбутнього, але наші почуття спалахнули настільки сильно, що опиратися їм не було ані сил, ані бажання. А з почуттями завжди приходить і муза. Мені майже ніколи не дарували квітів, і ті три троянди, що він подарував мені на першому побаченні, надихнули мене на цю роботу. Після втілення моєї ідеї в життя, гештальт по трояндах, звичайно, став закритим", - поділилася співачка.

Саша Кугат

Зазначимо, KUGATESSA – це проєкт Саші Кугат, яка є вокалісткою, та мультиінструменталіста Богдана Кириченка. Свій стиль дует характеризує як експериментальний поп із поєднанням класичних та електронних інструментів. За словами учасників, таке звучання "долає делікатну межу між минулим і сьогоденням, мейнстримовою попкультурою та андеграундом".

Нагадаємо, нещодавно новинкою потішила співачка Тіна Кароль. Артистка представила видовищний кліп на пісню "Що ти наробила?".

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