Відома українська співачка відверто розповіла про тяжку вагітність: "Здається, що гірше нема куди"

Українська співачка ROXOLANA, вона ж Роксоляна Сирота, відверто розповіла про тяжку вагітність.

Виконавиця наразі чекає на народження первістка. У своєму Instagram артистка говорить, що вагітність – це приємний стан, однак кожен переживає її по-різному. Співачці доволі тяжко дається виношування маляти. Зокрема, артистку мучить токсикоз, іноді їй просто хочеться лежати, адже тіло відмовляється рухатися, а думки просто переповнені різними переживаннями.

"Ми звикли бачити вагітність на фото як щось дуже світле, красиве, естетичне. Але за кожним кадром є ще один бік — справжній і живий. Не завжди легко. Не завжди красиво. Іноді — це місяць такого токсикозу, коли здається, що гірше вже нема куди. Іноді — це день, коли хочеться лежати і мовчати, бо тіло вже не твоє, воно живе своїм життям. А голова — це мікс з тисячі думок, страхів і очікувань", - говорить співачка.

ROXOLANA наголосила, що вагітність в кожної жінки минає по-різному: у когось - легше, у когось – складніше. Вона потрапила саме до другого табору. Утім, на думку виконавиці, необхідно просто прийняти цей стан, менше слухати порад, настанов та робити різних порівнянь. Натомість спробувати все ж таки насолодитися вагітністю та бути чесною із собою.

"Хтось каже, що це найщасливіший час у житті. Хтось каже, що треба "насолоджуватись кожною миттю". Але правда в тому, що кожен переживає цей період по-своєму. І ніхто не знає і не може сказати тобі, як ти "маєш" почуватися. Вагітність — це дуже суб'єктивна історія. Для когось це суцільна ейфорія, для когось — випробування на терпіння, прийняття і сміливість. І це все — нормально. Я теж вчуся не порівнювати. Не слухати порад, які звучать як інструкції. Просто бути в цьому процесі — як є. Дозволяти собі бути різною. І пам'ятати, що краса — не тільки в фото. Вона — у чесності, у прийнятті змін. І у тому, як ти ростеш разом із кимось усередині", - підсумувала артистка.

