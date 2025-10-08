ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
405
Час на прочитання
2 хв

Відома українська співачка відверто розповіла про тяжку вагітність: "Здається, що гірше нема куди"

Виконавиця наразі чекає на народження первістка.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
ROXOLANA

ROXOLANA / © instagram.com/roxolanas

Українська співачка ROXOLANA, вона ж Роксоляна Сирота, відверто розповіла про тяжку вагітність.

Виконавиця наразі чекає на народження первістка. У своєму Instagram артистка говорить, що вагітність – це приємний стан, однак кожен переживає її по-різному. Співачці доволі тяжко дається виношування маляти. Зокрема, артистку мучить токсикоз, іноді їй просто хочеться лежати, адже тіло відмовляється рухатися, а думки просто переповнені різними переживаннями.

"Ми звикли бачити вагітність на фото як щось дуже світле, красиве, естетичне. Але за кожним кадром є ще один бік — справжній і живий. Не завжди легко. Не завжди красиво. Іноді — це місяць такого токсикозу, коли здається, що гірше вже нема куди. Іноді — це день, коли хочеться лежати і мовчати, бо тіло вже не твоє, воно живе своїм життям. А голова — це мікс з тисячі думок, страхів і очікувань", - говорить співачка.

ROXOLANA / © instagram.com/roxolanas

ROXOLANA / © instagram.com/roxolanas

ROXOLANA наголосила, що вагітність в кожної жінки минає по-різному: у когось - легше, у когось – складніше.  Вона потрапила саме до другого табору. Утім, на думку виконавиці, необхідно просто прийняти цей стан, менше слухати порад, настанов та робити різних порівнянь. Натомість спробувати все ж таки насолодитися вагітністю та бути чесною із собою.

"Хтось каже, що це найщасливіший час у житті. Хтось каже, що треба "насолоджуватись кожною миттю". Але правда в тому, що кожен переживає цей період по-своєму. І ніхто не знає і не може сказати тобі, як ти "маєш" почуватися. Вагітність — це дуже суб'єктивна історія. Для когось це суцільна ейфорія, для когось — випробування на терпіння, прийняття і сміливість. І це все — нормально. Я теж вчуся не порівнювати. Не слухати порад, які звучать як інструкції. Просто бути в цьому процесі — як є. Дозволяти собі бути різною. І пам'ятати, що краса — не тільки в фото. Вона — у чесності, у прийнятті змін. І у тому, як ти ростеш разом із кимось усередині", - підсумувала артистка.

ROXOLANA / © instagram.com/roxolanas

ROXOLANA / © instagram.com/roxolanas

Нагадаємо, нещодавно ROXOLANA показувала фото зі своєю мамою. Артистка неабияк здивувала їхньою схожістю.

Дата публікації
Кількість переглядів
405
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie