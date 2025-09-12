Відома українська співачка відверто розповіла про труднощі під час вагітності

ROXOLANA / © instagram.com/roxolanas

Реклама

29-річна українська співачка ROXOLANA чекає на народження первістка та поділилася, з якими проблемами стикається під час вагітності.

Артистка тривалий час не коментувала зміни у своєму житті, проте днями вперше відверто розповіла про свій стан. Як зізналася виконавиця у своєму Instagram, перші місяці вагітності стали для неї непростими та навіть вибили з робочого ритму.

"Випала на перший триместр з життя. Виживала вдома на дивані", — розповіла зірка.

Реклама

ROXOLANA / © instagram.com/roxolanas

Зараз артистка почувається набагато краще. За її словами, усе повернулося у звичний режим, а іноді вона навіть стала більш активною, ніж була до вагітності. Водночас зірка зізналася, що час від часу в неї бувають певні фізичні труднощі та підвищена тривожність.

Попри виклики, ROXOLANA відзначає й позитивні зміни. Вона поділилася, що під час вагітності її шкіра стала чистою та гладкою — як на обличчі, так і на спині.

Нагадаємо, нещодавно Тіна Кароль показала рідкісне фото з сином. Артистка відтворила з Веніаміном кадри зі спільного фотосету 10-річної давнини.