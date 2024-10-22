Відома українська співачка відверто розповіла про зловживання алкоголем: "Були проблеми"

Українська співачка MamaRika поділилася негативним досвідом регулярного вживання алкоголю.

Так, артистка пригадала часи своєї юності, коли постійно ставала свідком зловживання алкоголю її татом. Саме тоді у MamaRika виникли схожі проблеми з алкоголем, де вона постійно спокушалася ним. І у результаті виконавиця щоразу отримувала негативні уроки від життя й проживала жахливі емоційні гойдалки.

"У мене були проблеми з алкоголем. Бо мій батько алкоголік зі стажем. І я це бачила, тому кармічно мене постійно кидає в цю історію. Є постійні спокуси протягом усього життя. Коли я зривалася на ось ці алкогольні періоди, у мене стопорилося повністю все: починаючи від творчості, закінчуючи особистим життям. Я була в повній емоційній ямі. Тобто це мінус повний. Коли я вигрібала з цих станів, у мене відразу все йшло вгору", - розповіла співачка у шоу "Рожева пранама".

MamaRika

MamaRika зізнається, що згодом вона отямилася й повністю відмовилася від алкоголю на три роки. Зрештою, така аскеза подіяла на співачку дуже позитивно, бо вона помітила кардинальні зміни в житті на краще.

"Навіть коли ти випиваєш келих шампанського, то в цей момент я "мінусую" себе. Навіть на фізичному рівні, коли я п'ю, у мене сідають голосові зв'язки. Мені навіть тут Всесвіт намагається пояснити, що мені не можна вживати алкоголь. У тебе є приклад, стоп. Я про те, що це дуже згубна історія. Вона дуже сильно знищує на рівні кармічному і не лише. І нагрібає дуже багато проблем. Я колись пообіцяла собі не пити рік, а не робила цього три. І мені так добре було. Я познайомилася з Сергієм, по музиці пішла вгору", - зізналася виконавиця.

Нагадаємо, нещодавно MamaRika пережила кризу з чоловіком, гумористом Сергієм Середою. Зірка відповіла, як конфлікти вплинули на їхнього 3-річного сина.

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