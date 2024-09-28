Відома українська співачка виходить заміж й показала чималу обручку: "Зміниш все життя"

Фіналістка проєкту "Голос країни-12" та солістка гурту SESTRA Інесса Грицаєнко офіційно позбулася статусу холостячки.

Так, артистка у своєму фотоблогу повідомила радісну новину. Її коханий освідчився їй і тепер вона виходить заміж. На фото Інесса не може приховати своїх емоцій безмежного щастя. І попри те, що співачка ретельно приховує свого обранця та їхні стосунки від публічності, вона зазначила, що він точно той, хто змінює її життя на краще.

Інесса Грицаєнко

"Я вірила в те, що одного дня ти прийдеш і зміниш все моє життя", - підписала знімки артистка.

Під час освідчення Грицаєнко отримала чималу каблучку з діамантом, яку одразу приміряла на безіменний палець, і чималий букет рожевих квітів. Вочевидь, важливий момент пара відсвяткувала за містом.

Інесса Грицаєнко

Інесса Грицаєнко

У коментарях щиро пораділи за Інессу та побажали їм з обранцем щастя.

Щирі вітання. Ви заслуговуєте на щире і взаємне кохання

Вітаю, дівчинко! Будь завжди така щаслива, як на цих фото

Вау. Мої вітання. Як то кажуть, нарешті

Вітаю, будь щаслива, кохана, успішна і така ж позитивна як ти є. Обіймаю

Нагадаємо, нещодавно співачка Лана Дель Рей вперше вийшла заміж. 39-річна знаменитість також показала свого коханого і перші кадри з таємної церемонії.

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