Відома українська співачка висловилася про батьків-путіністів в РФ: "Я їм телефоную"

Екссолістка гурту YUKO, співачка Юлія Юріна, яка вже протягом тривалого часу намагається позбутися російського громадянства й популяризує українську культуру, розповіла про родичів в РФ.

Зокрема, Юлія поділилася, як телефоном спілкується з батьками, які є прихильниками російської пропаганди. Так, за словами співачки, жоден з них не вірить її словам чи фотодоказам, які показують справжню діяльність окупантів. Натомість батьки Юріної лише постійно дорікають їй у тому, що вона ненавидить їхню країну-терористку.

Юлія Юріна / Фото: instagram.com/yurina_yuyu

"У мене бувають натхненні дні, коли я вирішую зателефонувати батькам і просто запитати, як вони. Бо я їх з 2019 року не бачила. Вони старіють і я дуже часто замислююся, що робити, якщо вони помруть, бо я не зможу до них доїхати. Я їм телефоную. Ми говоримо на підвищених тонах, ми сваримося. Всі мої поїздки до деокупованих сел й місць, де побували окупанти, гуманітарні місії, мої інтерв'ю з постраждалими, мої фотографії з розбомблених церков… Це все нівелюється тим, що пропонує їм російська пропаганда. Вони не вірять мені, вони вірять всьому, що їм кажуть. У мене немає відчуття, що вони мене люблять як доньку. Є відчуття, що вони намагаються висловити своє невдоволення через мене, неначе я винна у війні. Востаннє, коли вони мені телефонували, був величезний скандал через концерт з українською традиційною творчістю. Все, що я отримала: "Як ти посміла сказати, що Росія йде на х*й?". Це єдине, що мені кажуть батьки", — приголомшила зірка в інтерв'ю "Суспільне Культура".

Юлія Юріна

Нагадаємо, співачка Юлія Юріна, родом з Росії, вже понад 12 років безуспішно веде боротьбу за українське громадянство, хоча неодноразово демонструвала свою чітку проукраїнську позицію й продовжує це робити своїми висловлюваннями та творчістю. Нещодавно вона публічно спалила російський паспорт й вкотре звернула увагу на проблему.

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