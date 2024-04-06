Відома українська співачка висловилася про часті сварки з чоловіком: "Може летіти стілець в стіну"

MamaRika зізналася, в який момент вони усвідомили свою кризу та як її вирішують.
Українська співачка MamaRika після відвертого зізнання про серйозні кризи у стосунках з чоловіком, шоуменом Сергієм Середою, розповіла про їхні конфлікти та шляхи вирішення.
За словами артистки, наразі у них дуже гострий період у стосунках, коли вони щодня сваряться з чоловіком і навіть можуть кидати домашні предмети. Тож, налагоджувати шлюб пара вже взялася за допомогою сімейного психолога:
"Зараз у нас така фаза, що кожен діалог закінчується скандалом і просто літають предмети. Може летіти стілець в стіну, я б'ю кулаками. Ми б'ємо посуд. У мене були свої методи: йога, медитація… Але вони, на жаль, вже не працюють. Сергій першим пішов до психолога, потім запропонував нам сімейну терапію. Ми поки провели декілька сеансів, поки що важкувато. Ми розбираємося", - зізналася MamaRika в програмі "Міністерство прем'єр".
До того ж точкою відліку, на думку зірки, стала спільна поїздка до Буковелю з чоловіком без їхнього сина. У той момент закохані усвідомили, що мають проблеми у шлюбі:
"У нас повна дупа зараз. У нас криза такого масштабу, якого не було за всі дев'ять років, скільки ми разом. Я вже наплакалася. У нас дуже важкий період зараз. Поїздка на відпочинок нас добили. Вперше за чотири роки ми побули вдвох, і цей момент нас повністю розкрив. Коли ви вперше за такий тривалий час залишаєтеся тільки вдвох, і ви не маєте, що одне одному сказати, бо воно так наболіло, – це тяжко. Я в цьому Буковелі проревіла три дні. Потім три дні прокричала. Це був кошмар, а не поїздка. Це була емоційна екзекуція, але вона була потрібна. Я тішуся, що так сталося, бо це витягло з нас справжній біль Ми усвідомили, що у нас величезні проблеми", – пояснила знаменитість.
Нагадаємо, нещодавно кризовий період не пережила пара акторів Саша Барон Коен та Айла Фішер. Подружжя оголосило про розлучення після 20 років у стосунках.
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