Відома українська співачка висловилася про Каменських і чи спілкується зі скандальним Потапом

Популярна українська співачка Маша Кондратенко, яка прославилася іронічними піснями, висловилася про колег по сцені.

Так, зірка ще 2020 року брала участь у шоу "Голос країни". Серед її зіркових тренерів була Настя Каменських і скандальний Потап. Маша зізнається, що під час війни підтримує зв'язок лише з Каменських, яка їй дуже симпатизує у творчості. Зокрема, час від часу артистки публічно у фотоблогу підтримують нові треки одна одної.

Настя Каменських / Фото: instagram.com/kamenskux

"Моїми тренерами був і Потап, і Настя Каменських, і Монатік, і Дан Балан. Мене в тому сезоні покидало по всіх командах. Які стосунки зараз? Я не можу сказати, що ми підтримуємо якесь активне спілкування з Настею Каменських, але ми завжди підтримуємо релізи один одного. Підтримуємо прем'єри. Я поважаю її як артистку, як співачку, вона дуже талановита і я з дитинства любила її творчість", - поділилася Маша в інтерв'ю "Фокусу".

Нагадаємо, в останній час співачка Настя Каменських проживає окремо від чоловіка у столиці України. Тим часом її коханий, репер і продюсер Потап ще з початку повномасштабного вторгнення перебуває за кордоном. Нещодавно він ділився новими фото з 16-річним сином і як з ним час проводить.

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