Відома українська співачка висловилася про Ротару та її кар'єру під час війни: "З часом її побачимо"

Українська співачка Оксана Пекун розповіла про спілкування з родиною Софії Ротару.

Колега зізнається, що під час війни товаришує із сестрою артистки Аурікою Ротару. Втім, пояснює, що вона не говорить з Аурікою про життя Софії, бо вважає це недоречним. Тим не менш, Пекун вважає Софію Ротару взірцем м’якості й таланту.

"Ми дружимо, спілкуємося. Але я навіть не знаю. Я не лізу в чужі сімейні проблеми. Але звичайно я замислювалася, чому вона не виступає. В Ауріки я цього не запитувала, я дуже її поважаю. Для мене вона, можна сказати, взірець такої м'якості, ніжності, таланту. Вона дуже мелодійна, красива душею людина. І якогось там бруду не треба", - розповіла співачка в інтерв'ю "РБК-Україна".

Софія Ротару / Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

На думку Оксани Пекун, її колега не виступає під час війни через втому після багатьох років слави. Проте запевняє, що родина Ротару активно допомагає ЗСУ. Водночас колега зірки припускає, що згодом Софія Михайлівна може таки ще потішить фанів своїми хітами на великій сцені.

"А от Софія, як мені здається, має дуже великий тягар слави. Може, вона просто відсторонилася, просто пішла на відпочинок. Хоча, можливо, з часом ми побачимо її. Я знаю, що вона багато зробила на початку війни. І Ауріка, і Софія дуже багато донатили", - зізналася Оксана Пекун.

Нагадаємо, нещодавно 22-річний син актора Джонні Деппа вперше за тривалий час зникнення показався на публіці. Папараці застали Джека на прогулянці.

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