Відома українська співачка висловилася про стосунки зі свекрухою після розставання з росіянином

TAYANNA також розповіла про сина та його зв'язок з бабусею.

Українська співачка TAYANNA, справжнє ім'я якої Тетяна Решетняк, висловилася про маму свого колишнього коханого-росіянина, продюсера Єгора Глєба, від якого народила сина Даніеля.

Виконавиця зізнається, що завжди підтримувала дружні стосунки зі свекрухою Іриною. За словами Тетяни, жінка допомагала їй під час вагітності та на перших етапах материнства. І навіть після болісного розставання з колишнім їм вдалося зберегти порозуміння дотепер. Зокрема, син TAYANNA також чекає на зустрічі з бабусею, щоб вона готувала йому улюблені страви. Проте співачка зізнається, що бачаться вони не так часто, оскільки Ірина проживає у Німеччині, а вона з сином залишається в Україні.

TAYANNA з сином / Фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak

"Хороші стосунки. Ми спілкуємося. Зараз не зустрічаємося, бо вона живе у Німеччині. Але загалом, вона навіть деколи приходила до нас в гості, аби наварити борщу для Даніельчика. Коли він був маленький, вона допомагала нам і сиділа з ним. І він виріс на цих борщах. А я під час вагітності їла оладки з кабачків, які теж робила свекруха", - розповіла співачка на шоу "Ярославський Тестує".

Нагадаємо, раніше TAYANNA розповідала, чому для її сина Даніеля зустрічі з батьком-росіянином є болісними й як це впливає на юнака.

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