Відома українська співачка висміяла і пригрозила судом журналісту, який назвав її "третьосортною"

Українська співачка Наталка Карпа потролила журналіста Андрія Дрозда, який днями публічно образив її.

Так, днями в одному з інтерв'ю журналіст назвав Наталку "третьосортною" артисткою в контексті нещодавнього скандалу, в який вона втрапила. Річ у тім, що наприкінці березня співачка виступила на благодійному заході "Нескорені" у Львові, де зібралося чимало відомих впливових людей, бізнесменів і блогерів. Завдяки вечірці вдалося зібрати 115 тис. грн і закупити 7 FPV дронів для ЗСУ. Після такої новини в Мережі розгорівся скандал. Мовляв, сума організації цієї вечірки була набагато більшою, аніж зібрали на потреби ЗСУ. Зокрема, видання Lviv Media за власними підрахунками встановило, що організатори лише на артистів і ведучого у загальному витратили близько 200 тис. грн. На це Карпа відреагувала доволі різко й зазначила, що ця інформація не відповідає дійсності. І додала, що готова звернутися за образу до суду.

Наталка Карпа / Фото: instagram.com/natalkakarpa

"Щодо хейту навколо події "Благодійний вечір П'ємонту". Якось, чесно зізнаюсь, особливо не парилась, бо я знаю – хто я, що роблю, для кого роблю, і які мої цінності та пріоритети в цьому житті. Але коли йде відверта "особиста" образа на мою адресу – я не буду мовчати та не буду цього терпіти. Пане Андрію, дозвольте спитати "третьосортна", то як? То та, що не співала всі ці роки російською і не їздила за поребрик виступати? Чи то та, яка не могла пробитись всі ці роки в столиці, бо україномовна музика нікому не була потрібна? А як щодо сортності журналістів, ті які не перевіряють факти, а пишуть, що артисти взяли гонорар 200 тис. грн, то їх до якого сорту віднесемо, пане Андрію? Якщо не буде офіційного вибачення – волію справу передати до суду!", – наголосила артистка.

Тож, днями Наталка у своєму фотоблогу вирішила завершити цей скандал й все ж подякувала журналісту за те, що таким чином вона побачила своє справжнє оточення. А перед тим співачка показала перець і запитала у Андрія, "якого він сорту".

Наталка Карпа / Фото: instagram.com/natalkakarpa

"Як би мені не хотілося робити такі мемчики. Для себе я зробила один висновок. Насправді, я вдячна пану журналісту, який хотів розкласти нас, українських артистів, на якісь сорти, бо завдяки цьому я побачила, хто мене оточує, скільки в мене є щирих та справжніх друзів, фантастичних людей в моєму оточенні, тому скажу йому лише – дякую", – додала зірка.

Наталка Карпа / Фото: instagram.com/natalkakarpa

Нагадаємо, нещодавно репер Потап різко відповів хейтерам, які засудили творчість співачки Насті Каменських.

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