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Відома українська співачка висміяла і пригрозила судом журналісту, який назвав її "третьосортною"

Відома українська співачка висміяла і пригрозила судом журналісту, який назвав її "третьосортною"

Наталка Карпа

Наталка Карпа відреагувала на скандал довкола неї.

Українська співачка Наталка Карпа потролила журналіста Андрія Дрозда, який днями публічно образив її.

Так, днями в одному з інтерв'ю журналіст назвав Наталку "третьосортною" артисткою в контексті нещодавнього скандалу, в який вона втрапила. Річ у тім, що наприкінці березня співачка виступила на благодійному заході "Нескорені" у Львові, де зібралося чимало відомих впливових людей, бізнесменів і блогерів. Завдяки вечірці вдалося зібрати 115 тис. грн і закупити 7 FPV дронів для ЗСУ. Після такої новини в Мережі розгорівся скандал. Мовляв, сума організації цієї вечірки була набагато більшою, аніж зібрали на потреби ЗСУ. Зокрема, видання Lviv Media за власними підрахунками встановило, що організатори лише на артистів і ведучого у загальному витратили близько 200 тис. грн. На це Карпа відреагувала доволі різко й зазначила, що ця інформація не відповідає дійсності. І додала, що готова звернутися за образу до суду.

Наталка Карпа / © instagram.com/natalkakarpa
Наталка Карпа / Фото: instagram.com/natalkakarpa

"Щодо хейту навколо події "Благодійний вечір П'ємонту". Якось, чесно зізнаюсь, особливо не парилась, бо я знаю – хто я, що роблю, для кого роблю, і які мої цінності та пріоритети в цьому житті. Але коли йде відверта "особиста" образа на мою адресу – я не буду мовчати та не буду цього терпіти. Пане Андрію, дозвольте спитати "третьосортна", то як? То та, що не співала всі ці роки російською і не їздила за поребрик виступати? Чи то та, яка не могла пробитись всі ці роки в столиці, бо україномовна музика нікому не була потрібна? А як щодо сортності журналістів, ті які не перевіряють факти, а пишуть, що артисти взяли гонорар 200 тис. грн, то їх до якого сорту віднесемо, пане Андрію? Якщо не буде офіційного вибачення – волію справу передати до суду!", – наголосила артистка.

Тож, днями Наталка у своєму фотоблогу вирішила завершити цей скандал й все ж подякувала журналісту за те, що таким чином вона побачила своє справжнє оточення. А перед тим співачка показала перець і запитала у Андрія, "якого він сорту".

Наталка Карпа / © instagram.com/natalkakarpa
Наталка Карпа / Фото: instagram.com/natalkakarpa

"Як би мені не хотілося робити такі мемчики. Для себе я зробила один висновок. Насправді, я вдячна пану журналісту, який хотів розкласти нас, українських артистів, на якісь сорти, бо завдяки цьому я побачила, хто мене оточує, скільки в мене є щирих та справжніх друзів, фантастичних людей в моєму оточенні, тому скажу йому лише – дякую", – додала зірка.

Наталка Карпа / © instagram.com/natalkakarpa
Наталка Карпа / Фото: instagram.com/natalkakarpa

Нагадаємо, нещодавно репер Потап різко відповів хейтерам, які засудили творчість співачки Насті Каменських.

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