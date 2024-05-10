Відома українська співачка вийшла заміж і показала перші кадри з оригінального весілля

Музинканти з гурту Tember Blanche, відомі своїм хітом "Вечорниці", Олександра Ганапольска та Владислав Лагода офіційно побралися.

Урочиста подія відбулася 9 травня просто неба на одній з київських локацій, прикрашеній квітами й ліхтариками. Посередині стояла сцена, вкрита килимами.

Саме святкування минуло у доволі оригінальному стилі. Зокрема, розважав гостей і був тамадою гурт Nazva, який цьогоріч брав участь у нацвідборі на "Євробачення".

Весілля Tember Blanche. Фото: МУЗВАР

Весілля Tember Blanche. Фото: МУЗВАР

Весілля Tember Blanche. Фото: Instagram Tember Blanche

Весілля Tember Blanche. Фото: Instagram Tember Blanche

Весілля Tember Blanche. Фото: Instagram Tember Blanche

Так, у Мережі вже з'явилися перші фото з весілля. На зображеннях щаслива пара позує зі своїм чотирилапим другом, вбраним у милу весільну спідницю. Самі ж молодята замість помпезних весільних вбрань обрали парні вінтажні піджаки, а Олександра – стриману білу сукню з рюшами і відкритими плечима. Також співачка доповнила ніжний образ букетом з польових квітів.

Весілля Tember Blanche. Фото: Instagram Tember Blanche

Весілля Tember Blanche. Фото: Instagram Tember Blanche

Весілля Tember Blanche. Фото: Instagram Tember Blanche

Весілля Tember Blanche. Фото: Instagram Tember Blanche

Цікаво, що на вечірку гурт Tember Blanche запросив і фанатів. Так, трьох щасливчиків музиканти обрали з тих, хто задонатив їм на "Весільний збір", про який вони оголосили незадовго до події. До того ж завдяки весіллю закоханим вдалося зібрати кругленьку суму на ППО.

Нагадаємо, нещодавно співачка Камалія також натякнула, що виходить заміж і показала свою коштовну обручку.

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