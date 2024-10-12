Відома українська співачка вийшла заміж і вперше показала свого чоловіка

Виконавиця через тиждень після заручин відіграла весілля.

Фіналістка проєкту "Голос країни-12" та солістка гурту SESTRA Інесса Грицаєнко вийшла заміж.

У своєму Instagram знаменитість уперше показала свого коханого та похизувалася весільною церемонією. Важливу подію пара відсвяткувала неподалік Києва. Розділити щасливу мить прийшли лише найближчі.

Під вінець зіркову наречену вів тато. Сам процес розпису відбувався просто неба. Інесса для весілля обрала пишну білосніжну сукню з корсетом і мереживними вставками. Доповнював її образ довгий велян і букет квітів. Тим часом наречений був убраний в класичний чоловічий костюм і сонцезахисні окуляри.

Весілля Інесси Грицаєнко

Весілля Інесси Грицаєнко

Весілля Інесси Грицаєнко

Надвечір пара розрізала великий торт і станцювала перший подружній танець перед гостями.

Весілля Інесси Грицаєнко

Весілля Інесси Грицаєнко

До слова, весілля не обійшлося і без зіркових гостей. Зокрема, привітати пару прийшов співак Сергій Танчинець зі своєю піарницею і коханою Юлією. Разом гості повеселилися та взяли участь у кумедних конкурсах.

Весілля Інесси Грицаєнко

Весілля Інесси Грицаєнко

Весілля Інесси Грицаєнко

Нагадаємо, близько декількох тижнів тому Інесса Грицаєнко хизувалася новиною про освідчення й показувала чималу каблучку, яку їй подарував обранець.

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