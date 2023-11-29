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Відома українська співачка вийшла заміж за іноземця, старшого від неї на 13 років

Автор
Ксенія ГабріадзеКсенія Габріадзе
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Відома українська співачка вийшла заміж за іноземця, старшого від неї на 13 років

KOLA / Фото: instagram.com/kola__official

KOLA з коханим одружилися у Празі.

Відома українська співачка Анастасія Прідіус, відома під псевдонімом KOLA вийшла заміж.

Обранцем 31-річної артистки став чоловік на ім'я В'ячеслав, він родом із Дніпра. Проте в дитинстві разом із батьками емігрував до Ізраїлю, де вони з KOLA і познайомилися.

Як розповіла співачка, їхня доленосна зустріч сталася влітку минулого року під час одного з благодійних заходів, де Настя виступала, а В'ячеслав був одним з організаторів. Чоловік старший від Прідіус на 13 років і має дітей від попередніх стосунків.

Як зізналася Настя в інтерв'ю Маші Єфросиніній, вона ніколи не мріяла вийти заміж за іноземця і не думала про це. Весілля закохані зіграли у Празі у колі найрідніших.

"Трохи знає українську. Спілкуємося по-різному. Він говорить російською, я говорю з ним українською. Коли він не розуміє, я перекладаю. Він вже набагато краще розмовляє українською. Я вчу іврит. Це була умова: що я вивчу іврит, а ти вивчиш круто українську. Щоб наші діти знали лише ці дві мови і англійську. Його діти знають лише іврит та англійську", - розповіла KOLA.

KOLA з чоловіком / ©
KOLA з чоловіком

Співачка поділилася, що коханий їй освідчився в Ізраїлі цього року. Настя спочатку була приголомшена, її бентежили думки, де вони будуть жити, адже вона патріотка своєї країни і не планувала нікуди переїжджати:

"Він освідчився цього року, коли ми були в Ізраїлі... Просто відкривається ця коробочка, і він каже: "Ти не станеш моєю дружиною?" І ми 5 хвилин говорили, що робити. Я українка, патріотка, я не поїду з країни. Чи готовий він переїхати? Що буде, коли народиться дитина? Він стоїть в ахєрє, каже, ми щось придумаємо. І через 5 хвилин підходить його друг з букетом троянд... Ну і потім я уже сказала "так", і ми пішли вечеряти", - поділилася співачка.

KOLA похизувалася обручкою / ©
KOLA похизувалася обручкою

Зазначимо, що у липні 2022 року стало відомо, що KOLA та її коханий, який зараз служить на передовій, розійшлися. Саме йому артистка присвятила ліричні треки "Чи разом" та "Біля серця".

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Дата публікації
Перегляди
3492
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