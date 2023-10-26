Відома українська співачка визвірилася на колег, які не їздять виступати на фронт: "Вони дури"

Відома українська співачка Христина Соловій висловилася про колег, які не їздять з концертами до наших захисників на передову, аби підтримати їхній бойовий дух.

Днями Соловій разом із керівником "Культурного десанту" Олександром Ремезом побувала на Харківщині, де окрім зустрічі з військовими, також взяла участь у брифінгу.

Під час заходу зокрема, йшлося й про роль артистів під час війни. Один з журналістів поцікавився у Ремеза, хто з виконавців відмовляється виступати на передовій. На що Ремез відповів, що про це знає більше Коля Сєрга і він вже не раз називав їхні імена.

Своєю чергою Соловій не втрималася і висловила, все що думає про таких колег.

"Ну, ми вже чули всі ці історії. Як завжди, мені випадає щось коментувати про цих людей. Як правило, я цього не роблю. Але, якщо йдеться про цих співачок, яких ми маємо на увазі, я не можу нічого сказати окрім того, що вони просто дури. Я би розвинула цю думку таким чином, що з'явилося дуже багато перевзуванців та пристосуванців, перевзуванок та пристосуванок. І всі вони дуже навчилися існувати в неіснуючій інфраструктурі українського шоубізу і розуміють, як легко можна впливати на аудиторію. Як просто можна, ще вчора будучи бажаним артистом в Росії, сьогодні записати цілу низку пісень українською мовою чи переінакшити тексти українських поетів і примазатися до свідомого українства. І такі люди, маючи ще один важливий інструмент, маючи популярність, авторитет та соціальний капітал вони не їдуть на фронт, тому що вони дури", - сказала Соловій.

Христина Соловій рознесла артисток, які не виступають на фронті і назвала їх дурами

Один з підписників Соловій в Instagram на таку її думку відповів, що такими своїми заявами вона розколює суспільство, мовляв, ворогу всередині і ззовні це і треба. На що виконавиця відповіла, що її позиція полягає не в поділі, а в тому, що призначення артистів у час війни - надавати підтримку і натхнення військовим, це дає їм відчуття важливості і потрібності, зміцнює їх силу духу і, як результат, - краще виконання бойових завдань.

Христина Соловій відповіла на коментар юзера

Христина Соловій відповіла на коментар юзера

Нагадаємо, днями Христина Соловій та Сергій Жадан потрапили в скандал через своє нове сміливе відео на трек "Серце", яке було зняте, зокрема, у церкві св. Андрія Первозванного. У кліпі присутні одностатеві пари, що дуже не сподобалося церкві.

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