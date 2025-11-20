Відома українська співачка вперше показала обличчя новонародженого сина

СолоХа з сином / © instagram.com/soloha_official

Українська співачка СолоХа, справжнє ім'я якої Тереза Балашова, вперше показала обличчя новонародженого сина.

Виконавиця ще в серпні втретє стала мамою. Артистка народила синочка, якого назвала Акімом. Однак обличчя малюка співачка показувати не квапилась. У своєму Instagram СолоХа говорить, що син з'явився на світ з вагою 2,8 кіло. Тож, професійний фотосет виконавиця не квапилась влаштовувати новонародженому. Лише після того, як Акім набрав декілька кілограмів, а йому тоді було вже півтора місяці, артистка зробила фото на пам'ять.

Нині ж виконавиця поділилася цими знімками з прихильниками. На фото малюк позував у синьому-білому вбранні в образі тенісного гравця.

Син СолоХи / © instagram.com/soloha_official

"Мій синочок, моє щастя. Тут Акімчику 1,5 місяця. Народився маленький всього 2820 грам. Чекали, поки набере декілька кілограмів перед фотосетом. Акімчик на змішаному годуванні, тобто грудне молоко і суміш. Зараз нам вже три місяці", - ділиться артистка.

Зазначимо, СолоХа є багатодітною мамою. Виконавиця окрім сина Акіма також виховує доньок Аріану та Євлалію.

