Відома українська співачка вперше показала свого молодшого на 18 років чоловіка

Lama зізналася, що вони з коханим вже вісім років разом.

Відома українська співачка Наталя Дзеньків, яка виступає під псевдонімом Lama вперше показала свого обранця Романа.

Lama, яка нещодавно ділилася, що не хоче мати дітей і пояснила, чому, розповіла й про знайомство зі своїм коханим, який молодший від неї на 18 років. Як зізналася артистка, з чоловіком вони зустрілися 2016-го, коли вона відпочивала на півдні України, в Херсонській області. Виконавиця пила незвичну каву з ваніллю і горіхом, яку їй привезла подруга з Канади. На цей аромат, фактично, прийшов коханий Lama:

"Він сидів поруч і, можна сказати, прийшов на цей аромат, а вже на фоні кави у нас зав'язалася розмова. Ми спілкувалися днями й ночами, таке відчуття, що ніби були знайомі купу років. Виявилось, що у нас багато спільних тем, наші тати померли в один рік. Просвітницькі теми та духовні практики — це все стало нашою спільною стихією. Можна сказати, він мене згармоніював. З того часу ми жодного разу не розлучалися", - розповіла Lama, пише Viva.

Lama показала свого на 18 років молодшого чоловіка / Фото: viva.ua

Артистка поділилася, що її коханому 30 років, а їй – 48. Проте, стверджує співачка, різницю у віці вони з обранцем ніколи не відчували:

"Різниця у віці не відчувається взагалі. На духовному рівні ми знаходимось з ним в одній віковій категорії. Так, фізично йому 30 років, а мені 48, але ментально цієї різниці немає. У нас це питання навіть і не підіймалось ніколи, все збалансовано та гармонійно", - прокоментувала виконавиця.

Lama показала свого на 18 років молодшого чоловіка / Фото: viva.ua

Нагадаємо, раніше Lama вперше відверто розповіла, як вийшла заміж у 18 років. Її шлюб з першим чоловіком протривав рік.

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