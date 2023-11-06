Відома українська співачка вперше прокоментувала чутки про роман з Даніелем Салемом

У Мережі пліткують, що артистка та шоумен перебувають у романтичних стосунках.

Відома українська співачка Lida Lee прокоментувала чутки про новий роман з ведучим Даніелем Салемом, який нині служить на передовій.

Відповідні плітки активно поширилися в Мережі після новин про розрив виконавиці із бойфрендом, з яким вона зустрічалася п'ять років. Тож артистка вирішила розставити всі крапки над "і" та відповіла, в яких насправді перебуває стосунках із Даніелем Салемом. Lida Lee запевняє, що їх поєднують спільні проєкти з українським шоуменом.

Ліда Лі / Фото: instagram.com/lidalee_official

Lida Lee та Даніель Салем перебувають у чудових стосунках, але як партнери. Зокрема, виконавиця пригадала свою відеороботу "Настане час…", у якій обˈєднала більшість артистів. Серед запрошених зірок був і Даніель Салем.

"З Денею ми у дуже класних стосунках. Ми й допомагали йому, коли у нас був волонтерський штаб. Я його запрошувала до своєї роботи "Настане час…". Тому пліткуйте далі", ̶ відповіла співачка Lida Lee у розмові з ЖВЛ.

У продовженні діалогу артистка запевнила, що ані побачень, ані романтичних стосунків з шоуменом не мала. Зараз серце Ліди залишається вільним. Поки що стан, коли вона належить повністю собі, її влаштовує. Проте українська співачка все ж прагне відшукати кохання, тож відкрита до змін.

Lida Lee про розрив стосунків, емоційне вигорання, безпідставні чутки і важкий шлях без продюсера

Нагадаємо, що не так давно особисте життя прими-балерини Катерини Кухар також активно обговорювалося юзерами. Подейкують, що вона розлучилася зі своїм чоловіком Олександром Стояновим і продовжує підігрівати інтригу. Днями Кухар оприлюднила відео, у якому шанувальники вбачають відповідь на чутки.

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