Відома українська співачка вперше прокоментувала кризи у шлюбі: "Збирала речі"

Українська співачка Оля Цибульська відреагувала на чутки про негаразди у шлюбі з чоловіком Сергієм, якого намагається приховувати від публіки.

Як зізнається, виконавиця свого часу колеги з шоубізнесу застерігали її не будувати довготривалі стосунки. Мовляв, кохання через напружені графіки зберегти ще нікому не вдавалося. Тоді Оля дослухалася до порад з боку, бо й сама відчувала силу в собі самій рухатися по життю. Однак, все ж відчувала дискомфорт у питанні вибору між кар'єрою та коханням.

"Не люблю говорити про особисте. Наші стосунки лишаються за кулісами. Але знаєте, скільки разів я збирала речі. Бо мені зіркові колеги казали: "Дівчинко моя, шоубізнес і сімейне щастя – речі несумісні. Треба обирати: або ти щаслива, або успішна. Подивися, ніхто ні в кого, це не вийде". А я жінка, яка завжди обирає себе. Ця самість у мене від природи. Я виросла під столітнім дубом свого прадіда. І я точно знаю, що ти завжди є у себе й треба робити так, як ти хочеш. І оцей розрив між любов'ю та реалізацією завжди був дуже болісним", - розповіла співачка у шоу "МузРум".

Оля Цибульська з чоловіком та сином / Фото: instagram.com/cybulskaya

Ба більше, Цибульська зазначає, що вона неодноразово йшла від свого обранця. Проте з часом співачка усвідомила, що насправді без нього почувається нещасною. Тож вона дала ще один шанс своєму роману й у пари згодом народився син Нестор.

"Я дуже часто збирала речі, гримала дверима, казала "я не люблю тебе" і йшла будувати кар'єру. А потім через деякий час я розуміла, що я глибоко нещасна людина. І мені немає чого віддавати на сцені. І потім я засумнівалася, а може, ті модні тітки зі сцени просто брешуть. Бо вони самі не щасливі. Я дуже вдячна Сергію. І востаннє ми серйозно посварилися та не спілкувалися тривалий період і в той момент він написав мені лист від руки, що якщо нічого не пройшло, то він чекає на мене в Парижі. Поклав квитки в Париж і я повернулася з Нестором під серцем", - замилувала артистка.

Нагадаємо, нещодавно Оля Цибульська приголомшила новиною, що частину її музичного колективу мобілізували. Співачка вже зізналася, як далі бачить свої виступи.

Читайте також: