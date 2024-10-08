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Відома українська співачка вперше розкрила ім'я загадкового чоловіка, від якого народила доньку

Відома українська співачка вперше розкрила ім'я загадкового чоловіка, від якого народила доньку

СолоХа / Фото: instagram.com/soloha_official

СолоХа також розповіла про старшу донечку та її захоплення.

Українська співачка СолоХа, справжнє ім'я якої Тереза Балашова, вперше привідкрила завісу свого особистого життя.

Так, виконавиця ретельно приховує чоловіка від публіки. Проте зробила виняток і зізналася, що його звати Максим, та охарактеризувала його як блакитноокого красеня. Також відомо, що загадковий обранець СолоХи працює у правоохоронних органах.

"Його звати Максим. Він гарний, блакитноокий хлопець. Хороший, добрий", – розповіла артистка у програмі "Вогняний Фешак".

СолоХа / © instagram.com/soloha_official
СолоХа / Фото: instagram.com/soloha_official

Окрім того, СолоХа розповіла про успіхи в навчанні її старшої донечки Аріани. Як виявилося, за цей рік дівчинка вже встигла змінити школу. І за словами зіркової мами, третьокласниця перейшла з приватної школи до державної через неякісні знання. Ба більше, зараз Аріана опановує ще й китайську мову, адже нова гімназія спеціалізується на східних мовах.

"Моя доня Аріана навчалася у приватній школі, але там нічого не навчили. Бо там у третьому класі вона навіть не знає таблички множення. Потім пів року тому вона каже, що хоче вивчати китайську мову. Я знайшла державну гімназію і вона зараз там навчається. Це гімназія східних мов, куди не так легко потрапити. Вона безкоштовна, але вони там навчаються. І моя дівчинка так підтягнулася, я дуже рада за неї", – пояснила зірка.

Нагадаємо, нещодавно ведуча Леся Нікітюк вперше повністю розкрила обличчя свого нового 28-річного бойфренда.

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