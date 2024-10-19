Відома українська співачка вперше розповіла про болісну кризу: "Я залишилася одна"

TAYANNA вже віднайшла причину проблеми.
Українська співачка TAYANNA, справжнє ім'я якої Тетяна Решетняк, повідомила про пережитий болісний період.
Виконавиця ділиться, що протягом останніх років відчувала емоції спустошення, адже опинилася наодинці, як і колись близько 10 років тому. У результаті TAYANNA звернулася до психотерапії й зрозуміла, що великий період життя нею керували дитячі травми. Тож, зараз вона займається їхнім викоріненням зі свого життя та поступово починає відновлюватися.
"Мені було дуже важко. Це було три дуже важких роки. Я просто загубила всі опори, які були у моєму житті. Я залишилася одна: і в бізнесі, і в особистому житті. У такій ситуації я вже була 9 чи 10 років тому. І зараз вона повторилися. У мене була дуже глибока депресія. Напевно, вона відбулася для того, щоб я дійсно заглянула вглибину себе й пішла на психотерапію. І це насправді важко, коли ти розумієш, що все життя тобою керувала якась дитяча травма, недолюбленість або невпевненість. Моя основна тема в психотерапії – комплекс меншовартості й недооцінення себе", - зізналася артистка в інтерв'ю "Неймовірній правді про зірок".
Нагадаємо, нещодавно TAYANNA розповідала про свою свекруху та як вона їй допомагала з сином.
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