Відома українська співачка вперше розповіла про болісну кризу: "Я залишилася одна"

Українська співачка TAYANNA, справжнє ім'я якої Тетяна Решетняк, повідомила про пережитий болісний період.

Виконавиця ділиться, що протягом останніх років відчувала емоції спустошення, адже опинилася наодинці, як і колись близько 10 років тому. У результаті TAYANNA звернулася до психотерапії й зрозуміла, що великий період життя нею керували дитячі травми. Тож, зараз вона займається їхнім викоріненням зі свого життя та поступово починає відновлюватися.

"Мені було дуже важко. Це було три дуже важких роки. Я просто загубила всі опори, які були у моєму житті. Я залишилася одна: і в бізнесі, і в особистому житті. У такій ситуації я вже була 9 чи 10 років тому. І зараз вона повторилися. У мене була дуже глибока депресія. Напевно, вона відбулася для того, щоб я дійсно заглянула вглибину себе й пішла на психотерапію. І це насправді важко, коли ти розумієш, що все життя тобою керувала якась дитяча травма, недолюбленість або невпевненість. Моя основна тема в психотерапії – комплекс меншовартості й недооцінення себе", - зізналася артистка в інтерв'ю "Неймовірній правді про зірок".

TAYANNA

Нагадаємо, нещодавно TAYANNA розповідала про свою свекруху та як вона їй допомагала з сином.

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