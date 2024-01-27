Відома українська співачка вперше розповіла про розлучення з чоловіком

Українська співачка Mari Cheba, справжнє ім'я якої Марія Чеховська, представила новий ліричний сингл під назвою "Тягне".

Разом з прем'єрою композиції артистка вперше розповіла, що розлучилася з чоловіком. У свіжій композиції Mari Cheba розповідає про процеси трансформації, які з нею сталися під час досвіду розлучення.

"Тягне" - це мої переживання перед розривом з близькою людиною. Але вона не присвячена колишньому чоловікові. Це дуже важливий момент. Пісня про період трансформації моїх власних почуттів", - прокоментувала Mari Cheba.

Mari Cheba

Артистка зізналася, що розлучення далося їй важко, але ще більш боляче було те, коли ти заплутався та не можеш розібратись у собі.

"Дуже цінний та важливий досвід, коли ти отримуєш себе. Які б не були негаразди, все одно, це вчить нас бути собою, повертатись до себе та бачити себе такими, якими ми є, бути собі другом, бути собі найближчою людиною. Якби не складалось життя, які б не були випробування, ми маємо розуміти, що ми такі у себе одні", - зазначила співачка.

Зазначимо, що 28 січня відбудеться презентація нового синглу Mari Cheba у затишній акустичній атмосфері столичного Carribian Сlub. Співачка запрошує відсвяткувати разом з нею її день народження та взяти участь у благодійному аукціоні, де розіграють лоти і зібрані кошти відправлять на потреби ЗСУ.

Mari Cheba

Mari Cheba - українська співачка та авторка пісень. Володарка звання "Найкращий жіночий вокал" за версією Trip Hop Nation серед представниць України. 2016 року Mari Cheba стала номінанткою на премію Yuna в категорії "Відкриття року". Також вона брала участь у благодійному турі в зоні АТО під назвою "Підтримай своїх".

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