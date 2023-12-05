Відома українська співачка вперше розповіла про те, як вийшла заміж у 18 років

Lama зізналася, чи одружена вона зараз у свої 47 років.

Українська співачка Наталя Дзеньків, більш відома під псевдонімом Lama, яка зникла зі сцени на 10 років, відверто поділилася подробицями про свій перший шлюб у юному віці.

Так, артистка пригадала, як була закоханою по вуха у свої 18 років. За її словами, вона зустрічалася з хлопцем, схожим на відомого німецького актора Томаса Андерса. Майже одразу після початку їхнього спілкування хлопець зробив Наталі пропозицію. Вона ж погодилася доволі швидко. Їхній шлюб протривав рік.

Співачка Lama

"У мене був хлопець. Він був схожий на Томаса Андерса. Такий гарний, чорнявий. Я настільки була безшабашною, що не розібралася хто він, що він. Ми познайомилися, і в той же день він зробив пропозицію. І я погодилася. Шлюб протривав близько року. А потім Віталік Телезін з'явився", - зізналася співачка в інтерв'ю Славі Дьоміну.

Зірка 2000-х зізналася, що спочатку позитивно сприйняла розрив стосунків. Однак, у момент оголошення свого рішення все ж плакала.

"Під час розлучення не плакала. Він ще дивувався, чому я сміюсь, а не плачу. Бо люди, коли розлучаються, плачуть. Я плакала лише тоді, коли сказала, що все…", - додала Lama з усмішкою.

Співачка Lama

До слова, після першого невдалого шлюбу артистка офіційно більше не виходила заміж. Втім, зараз вона перебуває у тривалих щасливих стосунках без штампу в паспорті. За словами Наталі, їй стає "не цікаво після заміжжя".

"Не одружені. Для кого, для чого? У нас і так нормальна повноцінна родина. Моя мама такого ж самого бачення, як і я", - наголосила співачка.

Нагадаємо, нещодавно співачка Lama відверто зізналася, чому не хоче мати дітей. Також вона розповіла, якої думки її обранець.

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