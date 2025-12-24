ТСН у соціальних мережах

Відома українська співачка вперше розсекретила стосунки і заговорила про весілля

Анна Добриднєва розкрила подробиці з особистого життя.

Анна Добриднєва

Відома українська співачка Анна Добриднєва вперше розсекретила свої стосунки.

На проєкті "Наодинці з Гламуром" виконавиця чесно зізналась, що наразі закохана. Артистка не стала розсекречувати свого партнера. Проте дала зрозуміти, що він не зі сфери шоубізнесу.

"Так, я закохана. Ця людина з іншої сфери (не з шоубізнесу – прим. ред.)", - зізналась співачка Анні Севастьяновій.

Анна Добриднєва

Також виконавиця заговорила й про весілля. Анна Добриднєва переконана, що це відповідальність партнера. Для неї ж самої шлюб не є чимось суттєвим. Про весілля виконавиця теж не думає.

"Це (весілля – прим. ред.) для мене несуттєво, насправді. Це буде більше залежить навіть від партнера, якщо він захоче вже. Я про це навіть не думаю", - підсумувала артистка.

▶️ Повний випуск можна подивитися за цим посиланням: НАДІН З "ХОЛОСТЯКА" розкриває ПРАВДУ про шоу, а ТОНЮ ХИЖНЯК піймали З КОЛИШНІМ. Прем’єра АВАТАРА

Нагадаємо, нещодавно продюсерка Ірина Горова висловилась про приписаний їй роман із репером OTOY і розсекретила, з ким насправді зустрічається. Виявляється, знаменитість вже тривалий час не самотня.

