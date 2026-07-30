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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
1532
Час на прочитання
1 хв

Відома українська співачка вперше стала мамою й показала новонароджену донечку

У зірки народилася донечка.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
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Уляна Станіславська

Уляна Станіславська / © instagram.com/ulastanislavska

Українська співачка й блогерка Уляна Станіславська народила доньку.

Радісною новиною знаменитість поділилася в Instagram. Артистка опублікувала щемливі кадри з пологового будинку, де показалася разом із чоловіком Олегом та їхньою новонародженою донечкою. Подружжя не стало приховувати малечу й одразу поділилося зворушливими світлинами, на яких крихітка мирно спить на руках у батьків.

Також Уляна показала перші миті після народження дитини та процес пологів. Співачка обрала партнерські пологи, тому весь цей час поруч із нею був чоловік, який підтримував кохану та не приховував хвилювання.

Уляна Станіславська / © instagram.com/ulastanislavska

Уляна Станіславська / © instagram.com/ulastanislavska

Уляна Станіславська з родиною / © instagram.com/ulastanislavska

Уляна Станіславська з родиною / © instagram.com/ulastanislavska

Чоловік та донька Уляни Станіславської / © instagram.com/ulastanislavska

Чоловік та донька Уляни Станіславської / © instagram.com/ulastanislavska

Як з’ясувалося, донечка з’явилася на світ ще 27 липня, однак перші дні новоспечені батьки вирішили провести лише в сімейному колі, насолоджуючись особливими моментами.

«Ми стали батьками найкращої дівчинки», — зворушливо повідомила Уляна.

Нагадаємо, про вагітність Уляна Станіславська оголосила у лютому цього року, коли перебувала на четвертому місяці. Тоді артистка відверто зізнавалася, що початок вагітності був для неї непростим через сильний токсикоз і емоційні гойдалки. Тепер же співачка розпочала новий етап життя — материнство.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
1532
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