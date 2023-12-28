Відома українська співачка вперше відреагувала на чутки про розлучення з чоловіком

Фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна вперше відреагувала на чутки про те, що після 12 років шлюбу вона розлучається з чоловіком Валом Бебком.

Таку інформацію у Мережі розповсюдив блогер Богдан Беспалов. Він повідомив, що Саніна та креативний продюсер і гітарист The Hardkiss Бебко переживають кризу і перебувають на межі розлучення.

Юлія Саніна з чоловіком / Фото: instagram.com/the_hardkiss

Сайт ТСН.ua звернувся до представника The Hardkiss Єгора Кир'янова з проханням підтвердити або спростувати новину. На що він відповів:

"На сьогоднішній день немає українця, який би не проживав складний період. Але чутки про розлучення не відповідають дійсності. Ми вважаємо, що в країні достатньо більш важливих тем для обговорення, ніж особисте життя Юлії", - сказав нам у коментарі менеджер The Hardkiss.

Юлія Саніна з чоловіком / Фото: instagram.com/the_hardkiss

Зазначимо, що світський пліткар Богдан Беспалов заявив, що Юлія Саніна розуміє, що їхні стосунки з чоловіком "добігають логічного завершення" і що нібито у їхньому тандемі "завжди домінував" Вал, а "Юля змінилася як жінка і особистість" і їхні думки щодо розвитку відрізняються.

Нагадаємо, що Юлія Саніна та Вал Бебко познайомилися 2009 року. Тоді Юлії було 18 років, А Бебку – 24. Одружилися закохані 4 вересня 2011 року. 21 листопада 2015 року у пари народився син Данило.

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