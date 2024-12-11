Відома українська співачка вперше виходить заміж і показала, як коханий із розмахом освідчився їй

Артистка сказала обранцеві "так" ще 8 грудня, але приховувала радісну новину.
Українська співачка та блогерка Христина Христонько вперше виходить заміж.
Радісною новиною знаменитість поділилася у своєму Instagram. Обранець Христини – блогер Ігор Розумяк – освідчився їй. Закохані заручилися ще 8 грудня, про що блогерка повідомила у дописі під фото, однак пара не квапилася ділитися радісною новиною.
У фотоблогу Христонько також опублікувала знімки, на яких показала, як Розумяк освідчився їй. Чоловік підійшов до цього відповідально. Він запросив Христину до ресторану у Буковелі, який був задля атмосфери прикрашений запаленими свічками.
Блогер подарував Христині чималий букет червоних троянд, а також коштовну обручку від ювелірного бренду Tiffany & Co.
"Я сказала так! 08.12.24", — поділилася з підписниками Христина Христонько.
Нагадаємо, тим часом редакція сайту ТСН.ua підбиває підсумки року. Нещодавно ми писали, хто з зірок зіграв весілля 2024 року та якими були їхні свята.
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