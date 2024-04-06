Відома українська співачка вперше за три роки випустила пісню: "Це була моя особиста втрата"

Українська співачка Даша Суворова вперше за останні три роки випустила ніжну композицію "Маки", яка розкриває її особисту глибоку драму.

Трек був написаний ще до початку повномасштабної війни й наділений іншими сенсами. Тоді, зізнається артистка, вона розповідала про кохання, яке пізнала у рідному Бахмуті. Втім, з часом "Маки" були дещо змінені й набули нових сенсів:

"Це була моя особиста втрата – текст я написала в трагічному, красивому травні. Сиділа на балконі, на вулиці Городецькій, переді мною Київ був на долоні. А зранку я отримала страшне повідомлення: "Більше немає...". Любов і смерть завжди поруч….Тебе більше немає… А я продовжую писати тобі листи, своїм донбаським подихом, які ти ніколи не отримаєш... Можливо, колись в іншому житті… На вулицях Берліна або Парижа, ми зустрінемо один одного і я тобі їх буду читати… У іншому житті…Ти впізнаєш мене…Я буду в чорному пальто з маленьким букетом червоних маків", - поділилася Даша.

До слова, пісня була випущена у роковини смерті бабусі співачки:

"Два роки, як не стало моєї бабусі. Паризьким ранком я спускалась вінтажними сходами, мені зателефонував тато і сказав: "Її більше не має…". Артист на сцені , і людина в житті – це різне. Багато її рис лишились в мені. Я часто це усвідомлюю. Моя бабуся Зінаїда Яківна не хотіла, щоб я йшла у мистецтво, вважала, що це дуже важка і не завжди щаслива доля для людини… Особисто для мене – вона лишилась багато в чому прикладом", - зворушила Даша Суворова.

В атмосферному кліпі глядач занурюється в історію кохання, яке розгортається кохання у пустій залі, де не так важливо бути почутою, як мати сміливість співати для себе.

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