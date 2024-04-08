Відома українська співачка вперше за тривалий час показала одразу двох підрослих дітей

Солістка ONUKA Ната Жижченко замилувала шанувальників родинним контентом.

У своєму фотоблогу артистка поділилася низкою фото з 9-місячною донечкою Ліною та 4-річним сином Сашком і здивувала, як швидко вони підросли. Ната також поділилася своїми роздумами про війну та емоційний стан. За словами співачки, весна хоч і дала сил жити, втім запаси будь-яких сподівань швидко вичерпалися.

Діти Нати Жижченко / Фото: instagram.com/onukaofficial

Діти Нати Жижченко / Фото: instagram.com/onukaofficial

"Останнім часом все важче притримуватись якихось сталих правил. Необхідність публічності чи публікації в соцмережах в нашій реальності здаються чимось абсурдним, атавістичним і непотрібним. Як і прогнозувалося, зима була абсолютним емоційним падінням. І от починається весна, природа розквітає, і на душі, звісно, стає легше. Збираємо раму. Очевидно, що події останнього півріччя пригнічують, що закінчилися запаси ейфорії, терпіння, надій, що ми дуже втомилися жити в пресингу постійної загрози. Ми ніби призвичаїлися до цього стану, але призвичаїтися до постійної небезпеки неможливо, бо збереження життя свого і дітей в нас закладено на рівні інстинктів!", - поділилася Жижченко.

Діти Нати Жижченко / Фото: instagram.com/onukaofficial

Діти Нати Жижченко / Фото: instagram.com/onukaofficial

Діти Нати Жижченко / Фото: instagram.com/onukaofficial

Також знаменитість додала, що для неї незвично публікувати своїх двох дітей у Мережі, адже зазвичай вона не робить їхнє життя публічним:

"Зараз багато говорять про те, що дітей не можна показувати у Мережі. І я розділяю думку, що на дітях та вагітності робити хайп і перегляди неетично. Але є винятки з усіх правил. Мій свідомий вибір – залишитися в Україні, народити тут дитину під час війни, продовжувати виховувати двох дітей, намагаючись робити за допомогою своєї творчості все можливе, аби Україна вціліла. Мене, як і всіх, дуже гнітять новини, невідомість майбутнього, і я не звучу в голові так наївно, як це було, наприклад, рік тому. Але я вірю в Україну", - додала зірка.

Діти Нати Жижченко / Фото: instagram.com/onukaofficial

Нагадаємо, нещодавно український співак Юлік вперше за тривалий час показався з 8-річним сином і похизувався його досягненнями у спорті.

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