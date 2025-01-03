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Відома українська співачка вперше за тривалий час показалася з коханим-військовим і сином

Відома українська співачка вперше за тривалий час показалася з коханим-військовим і сином

Тамерлан і Альона Омаргалієва / Фото: instagram.com/tamerlan_alena

Родина зустрічає зимові свята разом.

Українська співачка Альона Омаргалієва показалася зі своїм чоловіком-воїном, співаком Тамерланом.

Артистка, яка нещодавно відповідала на закиди про розлучення, потішила фанів родинним контентом. Як виявилося, на новорічні свята з фронту у невелику відпустку повернувся чоловік Альони. Сімейство возз'єдналося у Карпатах.

Із собою зіркове подружжя взяло сина Тімура. Омаргалієва на фото показала, як вони з хлопчиком провели час. Зокрема, відвідали парк розваг. Крім того, до компанії долучилася й сестра співачки Анастасія. До слова, родички дуже схожі одна на одну.

Альона Омаргалієва з чоловіком / © instagram.com/omargalieva.alena
Альона Омаргалієва з чоловіком / Фото: instagram.com/omargalieva.alena
Альона Омаргалієва з сестрою / © instagram.com/omargalieva.alena
Альона Омаргалієва з сестрою / Фото: instagram.com/omargalieva.alena
Альона Омаргалієва з сином / © instagram.com/omargalieva.alena
Альона Омаргалієва з сином / Фото: instagram.com/omargalieva.alena

Насамкінець радісна Альона привітала усіх шанувальників з прийдешніми святами й побажала миру в Україні.

"Щасливого нового року! Всіх земних благ кожному цього року. Та скорішої справедливої перемоги", - привітала зірка.

Альона Омаргалієва / © instagram.com/omargalieva.alena
Альона Омаргалієва / Фото: instagram.com/omargalieva.alena

У коментарях фани потішилися за пару й засипали її приємними словами.

  • Які чудові. Щастя вам в усіх його проявах
  • Щастя вам, шановні! Хай 2025 року всі ваші плани виконаються зі 100% результатом! 
  • Найкращі! Тільки за вас! За вас обох. Миру нам, миру нам усім

Нагадаємо, нещодавно родина шоумена Анатолія Анатоліча також показалася у горах. Дружина ведучого Юла похизувалася, як їхні діти вперше стали на лижі.

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