Відома українська співачка вперше за тривалий час показалася з коханим-військовим і сином

Родина зустрічає зимові свята разом.
Українська співачка Альона Омаргалієва показалася зі своїм чоловіком-воїном, співаком Тамерланом.
Артистка, яка нещодавно відповідала на закиди про розлучення, потішила фанів родинним контентом. Як виявилося, на новорічні свята з фронту у невелику відпустку повернувся чоловік Альони. Сімейство возз'єдналося у Карпатах.
Із собою зіркове подружжя взяло сина Тімура. Омаргалієва на фото показала, як вони з хлопчиком провели час. Зокрема, відвідали парк розваг. Крім того, до компанії долучилася й сестра співачки Анастасія. До слова, родички дуже схожі одна на одну.
Насамкінець радісна Альона привітала усіх шанувальників з прийдешніми святами й побажала миру в Україні.
"Щасливого нового року! Всіх земних благ кожному цього року. Та скорішої справедливої перемоги", - привітала зірка.
У коментарях фани потішилися за пару й засипали її приємними словами.
- Які чудові. Щастя вам в усіх його проявах
- Щастя вам, шановні! Хай 2025 року всі ваші плани виконаються зі 100% результатом!
- Найкращі! Тільки за вас! За вас обох. Миру нам, миру нам усім
Нагадаємо, нещодавно родина шоумена Анатолія Анатоліча також показалася у горах. Дружина ведучого Юла похизувалася, як їхні діти вперше стали на лижі.
Читайте також:
- Вагітна 22-річна дружина Іраклі Макацарія зачарувала новорічними фото з коханим
- Житло Олі Полякової в центрі Києва постраждало від ворожого обстрілу першого дня нового року
- Аліна Гросу замилувала новорічним фотосетом із чоловіком – відомим російським актором