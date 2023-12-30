Відома українська співачка вперше за вісім років повертається з США до України

Міка Ньютон зізналася, що дуже скучила за домом.
Відома українська співачка Міка Ньютон, яка 2011 року переїхала до США, зізналася, що вперше за довгий час повертається до України.
На сторінці в Instagram артистка сьогодні, 30 грудня, розмістила кадр, на якому зображена в аеропорту разом з валізою. Судячи з фото, Ньютон у гарному настрої і в передчутті вперше за довгий час ступити на рідну землю:
"До України. Я дуже скучила за своїм домом", - коротко підписала фотографію Міка Ньютон.
Своєю чергою, зіркові колеги виконавиці та її українські прихильники радісно сприйняли цю новину:
- Ласкаво просимо!
- Безпечної поїздки!
- "Юху" – написала співачка TAYANNA
На початку грудня Міка Ньютон ділилася, що вона вперше за довгий час повертається до України. Артистка також розповідала, що їде до України не сама, компанію їй складає її чоловік, американець Кріс Сааведра. Тоді ж Міка поділилася, що це буде перша за останні вісім років поїздка Кріса до України. Ньютон з чоловіком планують побувати в Києві та Львові. Та судячи з того, що годину тому з Америки подружжя почало свою подорож до України, вони зустрінуть тут і Новий рік.
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