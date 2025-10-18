ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
505
Час на прочитання
1 хв

Відома українська співачка вперше засвітила обличчя свого ймовірного загадкового коханого

Артистка вкотре підігріла інтерес до свого особистого життя.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Lida Lee

Lida Lee

Українська співачка Lida Lee вперше показала свого можливого коханого у своїх соцмережах.

На особистій Instagram-сторінці артистки опублікувала кадри, на яких продемонструвала "два погляди" свого насиченого зіркового життя. Виконавиця показала, як проводить дозвілля з колегами, друзями та як минають її робочі будні. Проте найбільшу цікавість викликав перший кадр на пляжі. На ньому знаменитість обіймає загадковий хлопець, який згодом цілує її.

"Краса навколо нас, просто потрібно її побачити", — написала у дописі Lida Lee.

Lida Lee з ймовірним коханим / © instagram.com/lidalee_official

Lida Lee з ймовірним коханим / © instagram.com/lidalee_official

На інших кадрах зірка просто весело проводить час зі своїми знайомими у визначних місцях за кордоном. Співачка у стильних луках позує на фоні визначних пам’яток та яскравих локацій.

Зазначимо, що це перший випадок, коли артистка засвітила обличчя свого ймовірного обранця. Раніше співачка лише натякала на можливі стосунки. Lida Lee публікувала світлини, на яких тримає за руку таємного чоловіка, а потім фото з букетом, який також приховав зовнішність потенційного коханого зірки.

Нагадаємо, нещодавно Lida Lee потрапила у жахливу автотрощу. Знаменитість поділилася страшними деталями ДТП.

Дата публікації
Кількість переглядів
505
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie