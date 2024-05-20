Відома українська співачка вперше зізналася, чи вдалося їй виграти суд над колишнім

Українська співачка СолоХа відверто відповіла, чим завершився судовий процес з ексчоловіком, з яким вона вирішувала питання поділу майна.

Як зізнається виконавиця, після надання розголосу ситуації у публічному просторі вона виграла суд над ексобранцем, з яким вони не могли дійти згоди за виплати на їхніх дітей. Тепер ексчоловік зірки надає їй необхідні компенсації, сума яких змінюється.

"Щойно я почала про це (публічно – прим. ред.) говорити, картина змінилася. Я виграла суд, можна мене привітати. І він розраховується за свої борги. Сума аліментів на місяць "плаваюча", тому не має чіткої суми", - зізналася Солоха в програмі "Люкс ФМ".

СолоХа

Вже з теперішнім чоловіком СолоХа вирішила не укладати шлюбний договір і пояснила це коштовністю його наслідків.

"На жаль, у нас величезна корупція й під час війни вона ще більше стала. Тому я зрозуміла, якщо є гроші на суди, то тоді складайте договори. Так, з другим чоловіком жодних договорів ми не складали. У нас все на довірі", - додала зірка.

Зазначимо, раніше Солоха розповідала, що після розірвання шлюбу не змогла з ексчоловіком поділити спільне майно. За її словами, чоловік оминав свої зобов'язання зі шлюбного контракту незаконними методами. Зрештою, співачка домоглася свого.

Нагадаємо, нещодавно Солоха також приголомшила зізнанням, що її мама відсиділа п’ять років у в’язниці й назвала причину.

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