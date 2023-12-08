Відома українська співачка вперше зізналася, що багато років перебуває у стосунках

Відома українська співачка ROXOLANA, яка взяла участь у різдвяному проєкті "1+1 Україна" "Різдво. Ти не один" вперше розповіла про своє особисте життя.

Виявляється, виконавиця вже багато років перебуває у стосунках. Та навіть заінтригувала, що вийшла заміж. Свого обранця Роксолана приховує і пояснила, чому не квапиться представити його публіці:

"Моє серце не вільне. Але, якось так давно повелося, що я мало ділюся. Хочеться більше. Але інколи думаєш, не на часі. Десь, можливо треба бути трішки скромніше, багато не показувати", - прокоментувала ROXOLANA "Ранку у великому місті".

ROXOLANA / Фото: instagram.com/roxolanas

А на запитання, чи вийшла артистка заміж, вона відповіла: "Можливо я й одружена і ви не дізнаєтеся. Це серйозно".

ROXOLANA / Фото: instagram.com/roxolanas

Нагадаємо, також про свої стосунки розповіла й співачка Jerry Heil. Артистка поділилася, чи так само творчий її бойфренд як і вона і чи родом він з України. Раніше знаменитість зізнавалася, що вже рік перебуває у стосунках і навіть засвітила свого обранця. Втім, надалі артистка воліє тримати своє особисте життя за сімома замками. Каже, настане час і вона все розповість.

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