Відома українська співачка вийшла заміж за адвоката: перші фото з весілля

SKYLERR та Євген Пронін / © instagram.com/skylerr_official

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Українська співачка SKYLERR, справжнє ім’я якої Валерія Кудрявець, вийшла заміж.

Чоловіком виконавиці став адвокат Євген Пронін. Самі ж закохані поки що не розголошують щасливі новини. Проте гості молодят не стримались та вже опублікували перші фото з їхнього весілля.

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SKYLERR обрала доволі стриману білу сукню зі шлейфом та декольте. Своє чорне волосся виконавиця розпустила та зробила укладку з локонами. Тим часом Євген Пронін одягнув смокінг, білу сорочку, а образ доповнив метеликом.

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SKYLERR та Євген Пронін одружились / © фото з соцмереж

До слова, парочка оголосила про заручили на початку жовтня. Адвокат освідчився співачці, коли вони знімали романтичне відео. Виконавиця взагалі не підозрювала, що коханий саме тієї миті покличе її заміж. Як виявилося, весілля закохані довго не відкладали.

А взагалі SKYLERR та Євген Пронін перебувають в стосунках від 2024 року. Спочатку вони лиш спілкувались, а потім пішли на побачення. Відтоді й почалась їхня романтична історія.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що британська акторка Елізабет Герлі виходить заміж за музиканта Біллі Рея Сайруса. Парочка заручилась після понад року стосунків.

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