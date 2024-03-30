Відома українська співачка, яка в РФ вихваляла окупантів, раптово виправдалася українською

Яна Соломко пояснила, як так сталося, що після початку повномасштабної війни вона продовжила працювати в Росії.

Фіналістка проєкту "Холостяк-1" з Максом Чмерковським, співачка Яна Соломко раптово виправдалася через те, що під час повномасштабної війни продовжила працювати в країні-терористці Росії.

На сторінці в Instagram зрадниця залишила розлогий пост, написаний українською, в якому вона пояснила, чому співала перед окупантами і прославляла російських солдат.

Яна Соломко у Росії / Фото: instagram.com/yana.solo

Яна Соломко у Росії / Фото: instagram.com/yana.solo

Зокрема, Соломко зазначила, що вона переїхала до Росії ще до початку повномасштабного вторгнення, 2018-го року. І нібито її рішення було суто професійним. Артистка побідкалася, що їй, як українці було важко в РФ, тож щойно вона відпрацювала контракт, втекла до США:

"Я переїхала до Росії у 2018 році, до війни (не під час війни), і це було повністю професійне рішення. У мене були договірні зобов’язання, і під час війни, перебувати в Росії як українці було складно. Зрештою, мені вдалося закінчити контракт і виїхати з Росії до США. Росія не була моєю Батьківщиною. Я українка, і це ніколи не зміниться, хто б і що не говорив і не писав. До і після початку війни я робила те, що повинна була робити як професіонал, що має юридичний контракт, і це не підлягає нічиїм засудженням", - впевнена Соломко.

Яна Соломко виправдалася через свої виступи в РФ / Фото: instagram.com/yana.solo

Також вона запевнила, що її новий чоловік не має жодного стосунку до Росії, як дехто вважає. Він, переконує виконавиця, "багатонаціональна людина":

"Ми з чоловіком знайомі 11 років. Всі ці роки між нами завжди були стабільні з повагою дружні стосунки. Він багатонаціональна людина, але не росіянин, як пишуть. Про нашу дружбу вже багато років знали навіть наші батьки. Він той, хто вже був у моєму житті, а не той, кого я нещодавно зустріла... Він приїхав до Маямі після того, як я виїхала з Росії... і за якийсь час ми зрозуміли, що почуття всі ці роки були більше, ніж дружба... і вирішили, що більше не втрачатимемо жодного дня! Ми одружилися у жовтні 2023 року. А 23 березня ми святкували наш великий день з нашими рідними та близькими людьми у палаці в Стамбулі", - розповіла Соломко.

Яна Соломко з новим чоловіком / Фото: instagram.com/yana.solo

За словами артистки, вона не планує повертатися до музичного бізнесу. Зараз артистка сконцентрує свою увагу на родині:

"Моїм пріоритетом буде сім’я, як і у будь-якої дружини та матері! Ми більше не в Маямі. Цього літа ми будемо насолоджуватись кожним моментом Середземномор’я, а потім будемо жити в Європі", - розповіла про свої плани Соломко.

Нагадаємо, що днями фіналістка "Холостяка-1" Яна Соломко повідомила, що вдруге вийшла заміж. Після участі в романтичному реаліті артистка намагалася побудувати кар’єру в Україні, але безуспішно.

Після цього Соломко неочікувано об’явилася у Росії, де спробувала реалізуватися як співачка. За п'ять місяців після повномасштабного вторгнення РФ до України, Яна з'явилася на концерті у Москві. Зрадниця неочікувано підтримала дії країни-агресорки. Соломко виступала на пропагандистських концертах та випускала пісні, де вихваляла російських окупантів та мріяла про перемогу РФ у війні. А вже у вересні 2023 року артистка повідомила, що переїхала до США.

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