Відома українська співачка, який приписують роман з Меладзе, отримала російське громадянство

Екс"ВІА Гра" Тарасова мовчить про повномасштабну війну в рідній країні.
Ексучасниця гурту "ВІА Гра", українська співачка родом з Києва Софія Тарасова отримала російське громадянство.
Такою інформацією в ефірі на своєму YouTube-каналі поділився ведучий Слава Дьомін під час розмови з продюсером Михайлом Ясинським. "Те, що я знаю, - виявляється, Тарасова отримала російське громадянство і живе в Німеччині", - сказав під час стріму Дьомін.
Ведучий не уточнив, звідки володіє цією інформацією.
Зазначимо, що Софія Тарасова народилася у Києві. Протягом двох років була учасницею гурту "ВІА Гра". Про повномасштабну війну в рідній країні Тарасова мовчить, а свої соцмережі веде російською мовою, де постить свої звабливі фото і жодного натяку на підтримку рідної України.
Нагадаємо, що саме Тарасовій активно приписують роман з продюсером та композитором Костянтином Меладзе. Чутки про їхні стосунки ширяться від вересня. Мовляв, після розлучення зі співачкою Вірою Брежнєвою Меладзе захопився своєю 22-річною музою, з якою, до речі, записав нещодавно спільну пісню російьскою.
Як відомо, тиждень тому Віра Брежнєва офіційно підтвердила, що після семи років шлюбу вони з Костянтином Меладзе розлучилися. Що стало причиною розриву, артистка не уточнила, але зазначила, що вони з ексчоловіком ставляться одне до одного з повагою.
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