Відома українська співачка за місяць схудла на 6 кг без дієт і розкрила головний секрет

Lida Lee / © instagram.com/lidalee_official

Реклама

Українська співачка Lida Lee, справжнє ім’я якої Лідія Скорубська, за місяць схудла на 6 кг і розкрила головний секрет.

У виконавиці був доволі насичений робочий графік. Зокрема, артистка давала концерти, знімалась у проєкті, де вона була ведучою. Врешті, через такий графік Lida Lee недосипала, погано харчувалась, а її організм відчував стрес. У результаті співачка набрала зайві кілограми. Знаменитість говорить, що важила стільки, скільки ще ніколи у своєму житті. Співачка не влізала в речі, а також їй не подобалось своє відображення в дзеркалі.

«Я скинула 6 кг за місяць і ні в чому собі не відмовляла, майже. Багато хто пам’ятає мене на зніманнях, коли я недосипала, набрякала і важила стільки, скільки я не важила ніколи в житті. У мене почався важкий період. Я не могла дивитися на себе в дзеркало, не влазила в свої речі. Було питання не лише в спорті, який існував у моєму житті, а це скоріше про кортизол, недосипання і неправильне харчування. Я не змогла контролювати, чим я харчуюся», — говорить виконавиця.

Реклама

Lida Lee / © instagram.com/lidalee_official

Врешті, Lida Lee серйозно взялась за схуднення. Спорт у житті співачки був присутній, а от з харчуванням були проблеми. Тож артистка відкрила для себе застосунок, який допомагав рахувати калорії. Виконавиця фотографувала все, що їсть, та стежила за тим, аби був дефіцит. У результаті Lida Lee за місяць схудла на 6 кг.

«Головне пам’ятати, що запорука успіху — це дефіцит калорій. Коли ми спалюємо більше, ніж їмо. Тому підраховуємо калорії, щоб можна було їсти все, що хочеться, а потім позначаємо активності, щоб все це працювало», — додала артистка.

Нагадаємо, нещодавно Lida Lee зізналась в неідеальних стосунках із шоуменом Даніелем Салемом. Артистка відверто розповіла про їхні емоційні сварки.

Новини партнерів