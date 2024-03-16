Відома українська співачка захопила архівними фото з юності в Криму

Українська співачка Джамала потішила шанувальників небаченими кадрами зі своєї юності.

Так, у своєму фотоблогу артистка опублікувала світлини, зроблені за часів її проживання в Криму. Зокрема, Джамала показала фото з домашніх фотосесій і відпочинку з друзями поблизу моря. Також співачка оприлюднила кадри, як ще з юності розвивала свій талант і починала музичну кар'єру.

Джамала / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Джамала / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Джамала / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Джамала / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Джамала / Фото: instagram.com/jamalajaaa

"АІ (штучний інтелект – прим. ред.) – це звісно, прикольно, але тут не штучні спогади…", – написала знаменитість під фото.

Джамала / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Джамала / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Джамала / Фото: instagram.com/jamalajaaa

У коментарях прихильники Джамали також відчули ностальгію та пригадали свою юність й перші зустрічі з виконавицею на фестивалях.

Ви дуже мила, гарна, неймовірна. Моя перша зустріч з вами, коли ви співали в Юрмалі. Це було таке щось нове, феєрія

У мене був такий сірий костюм

Spice girls – круто! І ми наклейки з їхніми фото збирали

Клас, що маєш можливість оцифрувати старі світлини. Це, як виявилось, найцінніше

Нагадаємо, нещодавно втретє вагітна співачка Джамала в оригінальний спосіб розсекретила стать майбутньої дитини.

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