Відома українська співачка захопила архівними фото з юності в Криму

Джамала поділилася своїми рідкісними фото з рідного Криму.
Українська співачка Джамала потішила шанувальників небаченими кадрами зі своєї юності.
Так, у своєму фотоблогу артистка опублікувала світлини, зроблені за часів її проживання в Криму. Зокрема, Джамала показала фото з домашніх фотосесій і відпочинку з друзями поблизу моря. Також співачка оприлюднила кадри, як ще з юності розвивала свій талант і починала музичну кар'єру.
"АІ (штучний інтелект – прим. ред.) – це звісно, прикольно, але тут не штучні спогади…", – написала знаменитість під фото.
У коментарях прихильники Джамали також відчули ностальгію та пригадали свою юність й перші зустрічі з виконавицею на фестивалях.
- Ви дуже мила, гарна, неймовірна. Моя перша зустріч з вами, коли ви співали в Юрмалі. Це було таке щось нове, феєрія
- У мене був такий сірий костюм
- Spice girls – круто! І ми наклейки з їхніми фото збирали
- Клас, що маєш можливість оцифрувати старі світлини. Це, як виявилось, найцінніше
Нагадаємо, нещодавно втретє вагітна співачка Джамала в оригінальний спосіб розсекретила стать майбутньої дитини.
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